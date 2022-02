Se vienen cosas importantes, dice Donovan Carrillo al volver a México

"Me quiero sorprender a mí mismo. No me quiero poner un limite, siempre buscar más, esa es la meta y estoy seguro que se vienen cosas muy grandes con la ayuda de mi entrenador. Vamos a seguir cosechando frutos que en algún momento van a ser (sentir) orgulloso a mi País". Donovan Carrillo, patinador de figura mexicano.

El patinador tapatío Donovan Carrillo regresó a México con una sonrisa triunfal, luego de su participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 al avanzar a la Final con una puntuación global de 218.13.

Lo anterior le permitió quedar entre los primeros 22 clasificados, lo cual lo dejó al margen de obtener una medalla, que era un escenario que estaba contemplado al tratarse de su primera competencia en la justa deportiva.

A su arribo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, manifestó su felicidad.

"Estoy muy contento de estar en casa luego de esta participación, mi entrenador, el equipo y yo estamos muy orgullosos, estamos muy contentos con el resultado, y felices de compartirlo con México. Es para mí un sueño hecho realidad, es la prueba de cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas pues las pueda alcanzar. Como ya lo he mencionado se lograron cosas muy importantes en Beijing, y estoy seguro que con toda esta preparación con miras a Milán se pueden lograr cosas aún más grandes.

"Me quiero dejar sorprender a mí mismo, sé que se vienen cosas bastante importantes, no me quiero poner límites, algo que siempre me ha gustado es buscar más, esa es la meta, sé que se vienen cosas importantes con la ayuda de mi entrenador Gregorio Núñez, vamos a seguir cosechando frutos. Sin duda de la mano de mi entrenador nos vamos a seguir capacitando de la mano de diferentes entrenadores y coreógrafos internacionales que me van a enriquecer", comentó.

El patinador aclaró que nunca tuvo ninguna rivalidad con sus competidores en Beijing.

"Mucha gente cree que la rivalidad que hay entre los deportistas es como en las películas que de repente uno le pone el pie al otro, pero lo que les puedo compartir es que hay mucho respeto y admiración, por supuesto que una vez que estamos en el hielo somos competitivos", dijo.

Poco después, Donovan y su entrenador fueron recibidos por la titular del Conade, Ana Gabriela Guevara, para charlar sobre sus proyectos a futuro.

LA MIRA EN MILÁN

Donovan Carrillo ya tiene la mira en Milán 2026, Juegos Olímpicos de Invierno en los que, asegura, habrá un mejor resultado al obtenido en Beijing 2022.

Para ello, el mejor patinador de figura mexicano hasta el momento, gracias a su lugar 22 en la justa invernal china, mantendrá su base de preparación en México bajo las órdenes de su entrenador de siempre, Gregorio Núñez, confiado en que tendrá mejores instalaciones con el apoyo de autoridades deportivas de Jalisco y León, estados en los que entrena habitualmente.

"Mi próxima meta está en Milán 2026. Profundamente creo que se puede mejorar el resultado obtenido en Beijing; tenemos cuatro años que vamos a aprovechar al máximo para dar lo mejor de nosotros mismos, salir de nuestra forma de confort y desafiarnos a nosotros mismos aumentando la dificultad tanto técnica como en componentes artísticos.

"Este fue un trabajo de equipo y estamos muy satisfechos. Ya tenemos el próximo objetivo y seguiremos donde hemos estado viviendo y entrenando hasta ahora y por supuesto que se aumentará el grado de dificultad", afirmó Carrillo a su regreso de la capital china.

Además del aprendizaje y crecimiento que le dejó su debut olímpico, Donovan también abrió puertas para poder aprender de los mejores en Europa.

"Estamos en un punto de inicio nuevo en mi carrera por las oportunidades que se me abren. Vamos a seguirnos capacitando de la mano de entrenadores, y coreógrafos internacionales que van a enriquecer mucho mi preparación y mi personalidad en el patinaje", apuntó el deportista de 22 años de edad.

MANTENDRÁ BECA

La beca del finalista olímpico en patinaje de Beijing 2022, Donovan Carrillo, se mantendrá en 30 mil pesos hasta que haya pasado el Mundial de la especialidad y entonces se hará el ajuste de la misma, informó la titular de la Conade, Ana Guevara.

Tras una reunión entre ambos en Villas Tlalpan, la responsable del deporte nacional atajó las críticas y versiones de que el patinador de figura sufriría un recorte en su percepción mensual por no apegarse al rango de los 16 mejores en Juegos Olímpicos conforme el nuevo tabulador, al haberse colocado en el casillero 22 en el espejo de plata chino.

"A Donovan se le aplicó el mismo criterio que para los (clasificados a) olímpicos de Tokio 2020 y recibe una beca de 30 mil pesos, y hay que aclarar que el calendario de invierno no es el mismo que el de verano y él aún tiene el Mundial y tenemos que esperar a que concluya su proceso, que es con este Mundial (a celebrarse del 21 al 27 de marzo) donde, si hay mejoría, tendríamos que considerar una retabulación de la beca", explicó Guevara.

La funcionaria, quien precisó que las becas destinadas solo a seleccionados nacionales "son un estímulo y no una manutención", aseguró que el mejor patinador sobre hielo mexicano hasta ahora contará con el respaldo de la Conade en su camino a Milán 2026.