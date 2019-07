Se tatúan a su perrito

Ciudad de México.-

Hace unos días nos enteramos de la lamentable muerte de la mascota de Joe Jonas y Sophie Truner, quien fue embestido por un conductor que se diera a la fuga luego de atropellarlo y arrebatarle la vida.

Waldo Picasso, el nombre de la mascota de ambos famosos, dejó profundamente devastados a la pareja que lo amaba intensamente pues en las redes sociales de ambos se puede apreciar lo apegados que eran a este noble animalito.

LO ATROPELLAN

Lo único que se sabe hasta ahora es que el perrito cruzó la calle cuando paseaban por Nueva York y un coche lo atropelló, dándose a la fuga y dejando al animal tirado. Sin embargo, la pareja está tratando de dar con el asesino, según informó TMZ, para que se haga justicia.

Pero las cosas no son tan fáciles, pues de acuerdo con lo dicho por varios medios de comunicación, la legislación actual en Estados Unidos no ve delito en lo ocurrido porque considera que los animales son propiedades, y por tanto no se considera que haya motivo para detener al conductor.

TRAMUMADOS

También se sabe que la pareja está recibiendo ayuda psicológica para superar el trauma, pero esto no les ha impedido rendirle un lindo homenaje a su amada mascota pues se hicieron un tatuaje para que los acompañe por siempre.

´RIP mi pequeño ángel´, escribió el cantante en su publicación de Instagram. Sophie Turner, por su parte, publicó un Insta Stories con la siguiente frase: ´Te echo de menos Waldo. Descansa en paz mi pequeño ángel´.