Se suma Majo a la dinastía Aguilar

La nieta de una de las parejas más queridas de este género, como fue la de Antonio Aguilar y Flor Silvestre , promociona el sencillo " Me Vale ", compuesto por Bruno Danzza .

Aunque había dado sus primeros pasos en el medio artístico con una propuesta de pop alternativo, esta vez canta rancheras, ritmo que lleva en la sangre al igual que su papá Antonio Aguilar hijo, su tío Pepe y sus primos Ángela y Leonardo.

Fue hace cuatro años que lanzó su primer EP, un tributo musical a su famoso abuelo, el cual presentó previamente en la celebración masiva que le hicieron al Charro Zacatecano a 10 años de su muerte.

"Yo no busco un éxito inmediato, yo quiero estar en el corazón de las personas para toda la vida. No me interesan los hits rápidos, estoy muy consciente de eso", dijo la joven de 27 años.

Su debut en el género ranchero la tiene más que emocionada, aunque sabe que podrán llegar las comparaciones con su prima Ángela, a quien dijo querer mucho y llevarse súper bien.

"Todo el tiempo (hay comparaciones), pero yo lo tomo hasta con humor. La quiero mucho y ella me quiere mucho a mí", declaró.

"Somos una familia de amor y sus triunfos me hacen feliz, es una mujer que ha estado trabajando por 10 años de carrera. La adoro y, si hay o habrá comentarios, yo estoy bien enfocada en mi música y contenta cuando le va bien a Ángela".

Majo tiene total apoyo de su papá, quien se mantiene activo en la música con la gira que realiza con la familia Aguilar.

"Le gusta mucho lo que hago, él me deja que yo haga mis cosas, pero siempre está presente con consejos y con su apoyo", añadió.

"Me da mucho gusto que le mostré las canciones del disco y le encantaron".

A pregunta directa de qué heredó de su abuelita Flor, indicó que es un cuestionamiento difícil.

"Sería soberbio decir lo que heredé, pero me enseñó a cantar con el corazón, que eso es muy importante".

A su abuelito lo recuerda como un hombre sabio, justo, noble y con un profundo amor a su público.

"Les encantaba que yo cantara, a mi abuelita Flor y a mi abuelito les gustaba mi voz y ellos sabían que iba a hacer esto, porque desde muy chiquita me gustaba".

Con respecto a su disco, que saldrá en noviembre, indicó, es especial porque es el primero cien por ciento ranchero.

Los dos primeros temas que lanzó de esta producción son "No Voy a Llorar" y la más reciente, "Me Vale".

"Estoy contenta porque han tenido un recibimiento muy padre, los dos temas han estado en tendencia en YouTube, tienen millones de reproducciones y creo es el resultado de hacer las cosas con el corazón", señaló Majo.