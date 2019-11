Se suma a ´The now´

El actor estadounidense Bill Murray se convertirá en un personaje regular en la serie de comedia The now, de los hermanos Peter y Bobby Farrelly, que protagonizará Dave Franco.

La producción sigue la vida de "Ed Poole" (Franco), un hombre que está a punto de suicidarse cuando surge un secreto de su pasado que aparentemente destruye su futuro. Su regañona madre le dice que su hermano acaba de quitarse la vida y le confiesa que su padre se suicidó en el pasado.

Se da cuenta de que no puede hacerle eso a su mamá (suicidarse también), así que tendrá que olvidar el pasado y aprender a vivir el presente para evitar arruinar el futuro.

Hasta el momento se desconocen los detalles del personaje de Murray, ganador del Emmy y a quien este año se le vio en la película Zombieland: Double tap y The dead don´t die junto a Adam Driver.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Alyssa Milano también se suma a la serie que se lanzará en la plataforma Quibi. El elenco lo completan Rob Yang, Lex Scott Davis, Daryl Hannah, O´Shea Jackson Jr. y Jimmy Tatro.

The now cuenta con el guion de Peter Farrelly, ganador del Oscar por Green Book, Steve Leff (The Ranch) y Pete Jones (Hall Pass).