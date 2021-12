Se sincera con ´Sanz´

"Ahora sí es verdad, es la canción más personal que he escrito en mi vida, porque eso siempre lo decimos los artistas, pero no siempre es verdad", dijo Sanz en una entrevista por videollamada desde Los Ángeles.

"Aquí cuento las oscuridades y las luces de lo que fue mi infancia, de cómo mis padres lucharon para que yo pudiera salir adelante y cumplir mis sueños, que no siempre fue fácil, que me sentía acomplejado muchas veces. A veces me intentaba hacer el duro, pero en realidad sufría mucho", agregó.

SU COMPADRE

"La rosa", en tanto, tiene un estribillo compuesto inicialmente por De Lucía en su casa en Xpu Ha, en la península de Yucatán, y fue completada por Sanz a siete años de su muerte.

"Con Paco se creó una relación increíble, es padrino de mi hijo Dylan y siempre fue un apoyo muy grande. Yo todavía le echo mucho de menos cuando ocurren cosas como esta (su estrella); poder llamarle y contárselo yo sé que se sentiría muy orgulloso también", dijo.

Además de guitarras flamencas, "La rosa" tiene toques de son.

"A él le habría encantado escucharla así", dijo Sanz, pues en sus últimos años De Lucía había pasado una temporada larga en Cuba. Poder hacer una colaboración póstuma con De Lucía fue para el cantautor "una sensación muy bonita, algo que solo te puede regalar la música, la sensación de recuperar a alguien que quieres con toda tu alma".

En "Mares de miel", una canción sobre alguien que regresa una y otra vez con su amada, con un video filmado en una carretera con un paisaje montañoso, Sanz hizo un homenaje a la música española de décadas pasadas.

"Queriendo rescatar algo de nuestras raíces, de la rumba más setentera", dijo. "Quería rescatar un poco de ese ambiente en una canción que fuera realmente sin ningún tipo de complejo, abiertamente una rumba de las nuestras, de toda la vida, y creo que el resultado nos acerca bastante a ese recuerdo".

SUS RECUERDOS

Al recibir su estrella de Hollywood, que se suma a sus 25 Latin Grammy y cuatro premios Grammy, Sanz recordó a sus fallecidos padres. Su papá era músico y su mamá terminó por introducirlo a él en la música como una actividad extracurricular, cuando la escuela de karate a la que quería inscribirlo estaba cerrada.

Como comparte en "Bio" y otras de sus canciones, Sanz recalcó que fue un muchacho tímido pero que eso no es una rareza en el mundo del espectáculo.