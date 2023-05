Llegará Lana del Rey a México con su 'Say Yes To Heaven'

En su concierto, Lana del Rey interpretará temas de su noveno álbum de estudio Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, incluyendo temas como "Let the Light In", "Candy Necklace" y "Say Yes To Heaven".

CIUDAD DE MÉXICO

"Clásica, sentimental e icónica Encontraremos el cielo en la tierra con Lana Del Rey", escribiieron a través de redes sociales.

A casi siete años de su último show en la Ciudad de México, la cantante de 37 años se presentará en el Foro Sol el próximo 15 de agosto.

La preventa se llevará a cabo el 31 de mayo, mientras que la venta general se llevará a cabo el 1 de junio a partir de las 14:00 horas.

Lana del Rey comenzará este sábado su gira Say Yes To Heaven en el Festival Mita de Río de Janeiro, continuando por otros shows en Glastonbury, Lollapalooza, Bst Hyde Park, Festival D'été, Outside Lands y All Things Go.

Cabe recordar que la última vez que la intérprete de "Summertime Sadness" vino a la capital del País fue en noviembre de 2016 durante el Corona Capital.