Se sincera sobre acusaciones de acoso sexual

Los Ángeles, California.- Casey Affleck ha dejado de negar las acusaciones de acoso sexual que existían en contra de él. El actor estadounidense, quien ganó el Óscar como Mejor Actor por "Manchester frente al mar" hace dos años, ha pedido disculpas por su comportamiento durante el rodaje de "Im still here" en 2010 cuando era el director.

La productora de la película Amanda White y la cineasta Magdalena Gorka, presentaron entonces una demanda contra el actor de 42 años alegando acoso sexual e infligirles intencionalmente "angustia emocional".

"Me comporté de una manera y permití que otros actuaran de una manera que realmente era poco profesional. Y lo siento", aseguró el actor en una reciente entrevista sobre la demanda que terminó con un acuerdo extrajudicial.

"Toleré ese tipo de comportamiento de otras personas y desearía no haberlo hecho. Y lo lamento mucho. Realmente no sabía de qué era responsable como jefe. Ni siquiera se si me consideraba a mi mismo como un jefe", precisó Affleck, quien además aseguró que ha aprendido mucho del debate público que ha habido en torno al tema a raíz del movimiento feminista #MeToo y Time´s up. "De alguna manera pasé de estar a la defensiva a colocarme en un lugar más maduro tratando de encontrar mi propia culpabilidad", apuntó.

-

LO HABÍA NEGADO

En 2010 Affleck había preferido guardar silencio sobre todas las acusasiones y para su defensa, había contratado al célebre abogado Marty Singer. Desde aquellas acusaciones había negado tales imputaciones y en las pocas ocasiones en las que habló sobre el tema, había intentado limpiar su imagen y no adentrarse en los detalles.

El escándalo en el que Affleck se vio envuelto volvió a cobrar fuerza hace un año antes de los Óscar, aunque esto no impidió que se llevara la estatuilla.

En marzo rompió el silencio en una entrevista en el Boston Globe, pero no reconoció aquellas acusaciones.

"Creo que todo tipo de maltrato a cualquier persona por la razón que sea es inaceptable y espantoso y todo el mundo merece ser tratado con respeto en el trabajo y en cualquier sitio", aseguró. Y añadió: "no hay nada que yo pueda hacer más que vivir mi vida de la manera en que se que la vivo y ser fiel a mis valores y tratar de vivir acorde a ellos en todo momento".

-

MUESTRA MEJOR ACTITUD

A diferencia de antes, ahora muestra una actitud más empática hacia las mujeres.

"En este negocio las mujeres han sido subrepresentadas, mal pagadas, objetivadas, disminuidas, humilladas y menospreciadas de mil maneras", admitió. Ahora, con su productora Sea Change Media y en su propia familia, intenta tener una actitud más humilde.

"Se lo suficiente como pasa saber que en general necesito mantener mi boca cerrada y escuchar y tratar de descubrir qué está pasando y apoyar de la manera en que puedo", aceptó.

El actor ha bajado el ritmo este último año para poder estar con su familia. "Hice ´The old man and the gun" y otra película llamada ´Light of my life´ y he pasado el resto del tiempo con mis hijos y mi novia tratando sólo de exprimir un poco de mi vida", explicó.