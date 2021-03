Se retiran... ¡o desalojo!

"Nos dijeron que nos fuéramos y que si no, utilizarían la fuerza, hemos intentando hablar con ellos para que comprendan que estamos aquí no por gusto, por necesidad porque no hay cupo en los albergues, no tenemos dinero para pagar un cuarto, aquí al menos estamos un poco seguros, nos cuidamos entre todos", mencionó Fernando, migrante hondureño.

Ante la orden de retiro, algunos cedieron, pero otros permanecen en el área, utilizando plásticos, cartones, cobijas y lonas para crear un sitio de resguardo.

En la espera de que las autoridades no usen la fuerza. "Para las autoridades es muy fácil decirnos váyanse, busquen un lugar, no estén aquí, pero no se ponen a pensar que nosotros necesitamos su apoyo, que si nos vamos corremos peligro, porque no tenemos dinero, ni un lugar, yo por ejemplo tengo 2 niños, estamos huyendo de cuestiones de inseguridad, de amenazas, no queremos arriesgarnos más", explicó Javier, quien llegó al puente internacional hace 2 semanas proveniente de Honduras.

El campamento temporal que han creado los migrantes abarca las áreas I y II del puente fronterizo, que conecta a esta frontera con Hidalgo, Texas, su estadía es visible desde las áreas peatonales y de circulación vial.

Para conseguir alimentos o artículos de higiene personal la mayoría de los migrantes depende de labores sociales y brigadas.

Mientras tanto en las casas de asistencia social, se mantienen restringida las atenciones a un 50 por ciento de capacidad, lo que obliga a la comunidad migratoria a buscar hospedaje en casas particulares. "Desgraciadamente esto es lo que nos toca enfrentar, mucho odio, discriminación, hay personas malas que piensan que uno soporta esto por gusto, solo puedo decirles que ojalá nunca estén en una situación así", agregó José Rodríguez, migrante.

VIGILAN COMUNIDAD

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes vigilará que la comunidad que se encuentra en el puente internacional Reynosa-Hidalgo cuente con orientación sobre su proceso migratorio, las instancias a las que puede acudir para pedir apoyo, además facilitar el acceso a los servicios, entre ellos, las brigadas de salud.

Ricardo Calderón Macías delegado en Reynosa de este organismo señaló que aunque la responsabilidad es asistencial, han escuchado sus peticiones. "Como instituto hemos estado al pendiente de esta comunidad que viene buscando asilo en Estados Unidos, nosotros podemos orientarlos sobre su proceso de migración, pero no somos la instancia que debe hacerse cargo, hemos llevado brigadas con medicamentos, se han atendido sus padecimientos y sobre todo estamos en el tema del coronavirus".

El centro brinda orientación sobre los procesos migratorios, y en el caso de extranjeros apoya con las vinculaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que, a los connacionales que suelen ser deportados de Estados Unidos se les apoya para ser trasladados a su estado de origen a través de unidades vigiladas por elementos de seguridad en Tamaulipas.

La brigada médica más reciente que llevó el ITM en coordinación con el sector salud, ocurrió el pasado jueves, enfocada a temas de Covid-19. "Nuestro trabajo es institucional, de acompañamiento a la migración, se están haciendo vinculaciones con brigadas para ver que están bien, conocer sus necesidades en ese sentido", agregó.

Grupos de más de 100 personas, entre menores, adolescentes y adultos que esperan una respuesta a la solicitud de asilo en Estados Unidos.

Mientras existan migrantes en esta área el ITM vigilará y orientará a la comunidad.