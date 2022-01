SE QUEDAN CON ATLAS

El delantero colombiano que se convirtió en el socio perfecto del atacante Julio Furch, fue de los jugadores más rentables y determinantes para conquistar el título de Liga en el Grita México A21, al anotar 5 goles y registrar 7 asistencias, además de participar en 12 goles del Atlas.

Quiñones tuvo una efectividad de 71 por ciento de pases acertados como visitante, así como 67 remates.

Quiñones expresó su alegría por renovar con el Atlas.

"Estoy muy agradecido con esta institución que me ha dado el respaldo que necesitaba, estoy agradecido con esta nueva oportunidad que me han dado, y hay que seguir trabajando para cumplir los objetivos. Me parece que el tema grupal es mantener al equipo en lo más alto de la tabla, seguir trabajando fuerte, mantenerlo en grande, y más que nada que se ha logrado un objetivo muy importante. El cariño que me ha dado la afición me ha ayudado mucho.

"Vamos a pasar la página del campeonato que ganamos, cambiar el chip, quieras o no todos los equipos van a querer ganarnos", señaló el jugador sudamericano.

Reyes, por su parte, también se queda en definitiva hasta 2024, luego de que la directiva del Atlas negoció con el América la compra de su carta. El lateral izquierdo jugó más de 2,000 minutos en 29 partidos.

"Estoy muy feliz de volver a pertenecer al club que me dio la oportunidad de formarme en Fuerzas Básicas y de jugar en Primera División, además de cumplir el sueño de ser campeón con el equipo de mis amores. Fue algo muy lindo que todavía no me cae el 20 de lo que logramos.

"La familia que formamos fue muy importante para conseguir los puntos. Esto es algo que apenas comienza, vamos a dar lo mejor para darle mucha alegría a la afición".

Finalmente, Garnica, quien al igual que su compañero Reyes había salido de la cantera del Atlas, y pasó por Santos Laguna, también se queda en definitiva hasta 2023.

"Es muy importante estar de nuevo en el club que más quiero, de poder alargar mi contrato, voy a seguir defendiendo estos hermosos colores, tenemos que acostumbrarnos a ganar, sabemos que trabajando se pueden hacer grandes cosas.

"Este club se ha dado a notar por su cantera y porque han salido grandes jugadores. Desde que llegué acá uno se enamora, y como dicen: ´si te lo explico no lo entenderías´", indicó.

| Brayan Garnica continuará hasta el 2023.

| Julián Quiñones renovó contrato hasta 2026.