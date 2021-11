Se ponen bravos y sacan las garras

Los felinos entrenaron ayer en el Centro Deportivo Osvaldo Batocletti, con miras al juego de ida de los Cuartos de Final, a la espera de rival que saldrá este fin de semana en el Repechaje.

Con la tónica de días pasados, el ambiente de la práctica de ayer era tranquilo, ameno y alegre, todo en santa paz, incluso con aficionados que observaron de principio a fin las jugadas de sus ídolos.

Tras más de una hora y media de iniciado el entrenamiento, nadie se imaginó que cerrarían de manera abrupta con un conato de bronca entre el mexicano y el uruguayo.

Durante el ensayo táctico, los constantes reclamos de Salcedo ya empezaban a calar en el charrúa, quien paciente seguía buscando los huecos para enfilarse al arco rival.

El colmo llegó cuando Salcedo le reclamó al charrúa por una jugada en la que no bajó por un balón.

"No te gusta que te reclamen, concha de tu madre", reviró Fernández visiblemente molesto.

Ante esto, el defensor se enfiló hacia Leo y lo empujó con el antebrazo derecho, por lo que varios compañeros tuvieron que intervenir para evitar que hubiera golpes

"No te dejes Leo", expresó uno de los fanáticos auriazules del lado del campo de beisbol de la Liga Pequeña San Nicolás, que esperaba para tomarse una fotografía con los jugadores, pero en cambio fue testigo del pleito.

También el director técnico Miguel Herrera tuvo que entrar al quite y apartó al uruguayo, que no dejaba de buscar a Salcedo. Durante 10 minutos, ninguno de los dos le bajaron al tono y volvieron a encararse en repetidas ocasiones.

Finalmente, fueron apartados por completo, Leo fue llevado a una esquina de la pista de atletismo del Cedeco, mientras que Salcedo permaneció en la cancha. El altercado obligó a dar por terminada la práctica antes de lo planeado.

Mientras utileros recogían el material empleado durante la práctica, el francés Florian Thauvin se dirigió al reportero de Grupo REFORMA para pedir que no grabaran.

"Eso no, eh, eso no, con eso no, por favor", solicitó el europeo.

De la misma forma, personal de prensa del club replicó la petición de Thauvin. André-pierre Gignac se quedó con Leo en una de las esquinas, mientras que Salcedo se marchó hacia las regaderas del centro deportivo para alistarse antes de abandonar las instalaciones.

A días de afrontar la Liguilla, los ánimos están más calientes que nunca en Tigres.