Se niegan a entregar camionetas blindadas

Un total de 14 personas, entre ex funcionarios, magistrados y autodefensas , podrían ser requeridos por la vía judicial, ya que se niegan a devolver las camionetas blindadas oficiales que les fueron prestadas durante el Gobierno de Héctor Astudillo en Guerrero, según una lista del Gobierno estatal.

En el 2001, Garnelo fue inhabilitado como magistrado por el Congreso local por haber dejado en libertad a un integrante de una banda de secuestradores.

Martínez Garnelo, quien regresó años después al cargo de magistrado en el Gobierno de Ángel Aguirre, fue Secretario General de Gobierno y horas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 fue el único que tuvo una conversación con el entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y no ordenó su inmediata detención.

Actualmente es magistrado del Poder Judicial y uno de los que votaron porque su homólogo Raymundo Casarrubias fuera designado presidente de este Tribunal a propuesta de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La camioneta blindada modelo 2012 que tiene Garnelo es una Chevrolet Suburban color blanca.

Otro que se ha negado a devolver un vehículo blindado GMC, Yukon, es José Luis Peralta Martínez, ex secretario particular del ex Gobernador Héctor Astudillo Flores.

También está en la lista el ex coordinador de seguridad y transporte aéreo del Gobierno de Astudillo, Felipe Martín de Jesús Rebollo.