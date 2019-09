Se manifiestan los ´Chalecos México´

Tampico, Tam.- "Venimos a manifestarnos porque estamos en contra de las malas decisiones que está haciendo el gobierno, tan solo lo último de dejar a los niños sin sus medicamentos, sus tratamientos para el cáncer, ya es algo que nunca imaginé ver", dijo María del Carmen Bermúdez Hernández de la organización "Chalecos México".

En una protesta que realizaron en la Plaza de Armas la mañana de este domingo, poco antes del informe presidencial, indicaron que están inconformes con la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador.

"Son muchas cosas que nos están llevando a la debacle al país, lo que es en economía, todo se va para abajo con tantas malas decisiones".

Precisan que con la forma de gobernar, se ve claramente que México va a hacia la dictadura, "aquí son muy apáticos... Estamos viendo en redes que se están quejando pero miren cuántos venimos y la apatía nos venza".

Señaló que en redes sociales la gente se queja del mal gobierno, pero no salen a exponerlo a las calles cuando se convocan, "en México somos tan apáticos, necesitamos poner mayor atención".

"Hay que aplicarnos movernos que se entere el mundo que no estamos de acuerdo, nos sólo en redes estamos avisando cada plantón", citó.

Precisó que López Obrador se está viendo muy complaciente con los grupos criminales del país, pues sólo les pide que se aplaquen y no actúa como debiera.

"En materia de seguridad estamos viendo en Veracruz tantas matanzas y no se oiga nada con fuerza simplemente pide que se aplaquen, que sus mamás les llamen la atención... Eso no es posible, no es ningún plan de seguridad".

Precisó por último que se trata de una célula en Tampico de la organización "Chalecos México", y que éstas existen en cada estado y regiones del país, mismos que están en desacuerdo de la forma de gobernar de López Obrador, pues aseguran que pretende convertir el gobierno en una dictadura justamente como en Venezuela.