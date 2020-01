Se lucen los Royals

Credito Fuente Origen

Rabath Vargas lanzó estupenda pelota y guió a los Royals a una fácil victoria por pizarra de 12-2 sobre los Reds Negro, esto en juego correspondiente a la jornada 2 de la categoría Pequeña Temporada 2020.

Se esperaba un duelo más parejo en el Parque de la Treviño Kelly pero la diferencia estuvo sobre el montículo.

El triunfo sobre la loma de los disparos fue para Rabath, quien tuvo una destacada apertura, trabajó dos entradas completas en las que recetó 4 chocolates, no permitió imparable pero su labor no pudo ser perfecta ya que regaló dos pasaportes, aún así colgó el cero. Julio Saldaña y Alexis Vélez entraron al quite en labor de relevistas aceptando un par de carreras que no empañaron el triunfo.

La derrota fue para Abraham Treviño quien trabajó dos entradas y un tercio en las que fue maltratado con 8 carreras.

Además los Reales tuvieron el bateo oportuno de sus "Caballos".

Mientras que los Reds se fueron en blanco los Royals pegaron desde su primer turno. Patricio Hernández respondió con poderoso doblete para producir un par. los errores del cuadro pudieron contra la pared a los Reds y eso resultó en otro par de carreras por cortesía de Rabath Vargas que conectó doblete para coronar un ataque de 5 rayitas.

En la apertura de la segunda entrada los Reds se quedaron abanicando la brisa una vez más. En el bando contrario llegó el imparable productor por cortesía de Julio Saldaña, luego vendría Patricio con su segundo tablazo de la tarde y la pizarra ya era 8-0.

Fue hasta la parte alta del tercer rollo cuando los Reds por fin pudieron manifestarse en la pizarra, fue Emmit González con doblete el que le hizo daño al recién ingresado Saldaña.

Los Royals son dirigidos por el "Manny" Espinoza y sin duda están entre los favoritos a levantar el campeonato.