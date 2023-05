Jugará Jorge Cantú en el ´Hall of Fame Classic´

El encuentro de estrellas esta programado el sábado en el escenario del Doubleday Fiel, que se encuentra en la misma tierra sagrada del rey de los deportes Cooperstown, New York. Cantú inmediatamente se hizo sentir en sus redes sociales al escribir un mensaje breve, que notaba su alegría, "Its on !! See you soon !!".

Cantú jugó del 2004 a 2011 en la Major League Baseball, militando con los planteles de Mantarrayas de Tampa Bay, Rojos de Cincinnati, Marlins de Florida, Ranger de Texas y Padres de San Diego, consiguiendo un total de 104 cuadrangulares, 476 carreras remolcadas, 847 imparables y 367 carreras anotadas.