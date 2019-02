Se le escapa reo a agente mientras estaba en baño

Cd. de México.- El agente de la Policía capitalina que estaba custodiando a un colombiano, el cual se fugó ayer del Hospital Balbuena, argumentó que fue al baño, tras quitarle al detenido los candados de mano para comer.

Jesús Orta, Jefe de la Policía local, dijo que fue un descuido imperdonable y que el elemento del Sector Balbuena ya fue puesto a disposición de las autoridades.

"El policía tenía una obligación y sea por negligencia o por franca colusión cometió un error gravísimo y fue remitido al Ministerio Público por evasión de reo, va a tener que responder a su acto en contra de la institución y en contra de su responsabilidad.

"Dijo que fue al baño mientras le había quitado los candados de mano a la persona que tenía la responsabilidad de custodiar, la responsabilidad de evitar que se escapara y parece que hizo absolutamente todo lo contrario", sostuvo.

Orta Martínez se dijo indignado por la manera de actuar del uniformado.

"Me generó una indignación la forma tan, pues, descuidada e irresponsable en la que actuó este elemento.

"No es un elemento nuevo , no es un elemento del que se pueda decir 'es que no sabe los protocolos'. En primer lugar, si te asignan esa función es porque ya tienes experiencia, entonces no hay excusa", expresó.

La Procuraduría General de Justicia local informó que tres agentes de la Policía de Investigación, quienes también tenían bajo su responsabilidad el resguardo del detenido, ya son investigados.

"Ya están en servidores públicos, Policía de Investigación tiene su propio órgano de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia, entonces ya se está investigando", comentó la Procuradora, Ernestina Godoy, al salir de la reunión matutina con el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el expediente, ayer cerca de las 11:30 horas, Arnold Real, de 24 años, escapó del hospital ubicado en la Alcaldía de Venustiano Carranza.

El sujeto de nacionalidad colombiana estaba acusado de robar con violencia a un cuentahabiente 810 mil pesos y fue aprehendido tras una persecución por agentes capitalinos, en la que derrapó su motocicleta.

Debido a que resultó herido durante su aprehensión fue remitido al hospital bajo custodia, de donde finalmente se fugó.

La Fiscalía de Servidores Públicos inició una investigación por el delito de evasión de presos.

