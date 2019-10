Se identifica con personaje

A partir de 1959, el nombre de Maléfica era sinónimo de una de las máximas villanas de la casa Disney. Sin embargo, desde 2014 hubo una modificación al concepto, ya no era mala, más bien se trataba de una antiheroína con la capacidad de amar, sobre todo a Aurora, la pequeña a la que maldijo y luego se arrepintió, por lo que la adoptó como hija.

La reinvención del personaje corrió a cargo de Angelina Jolie. Han pasado cinco años desde ese filme en live action, que recaudó más de 758 millones de dólares en el mundo, y aunque se especuló que Jolie no estaba confirmada para la secuela, la ganadora del Oscar está de regreso para redefinirla en Maléfica: Dueña del mal.

DE ESPÍRITU LIBRE

Es una criatura de espíritu libre que defiende el amor y es imposible de contener", aseguró , en una habitación en donde la acompañaba Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, quien se une al elenco de esta secuela que llega hoy a las salas de México.

Angelina logró el gran éxito que tuvo en la primera parte, ella le dio ese toque de hechicería, de cierta maldad, pero también hay un corazón ahí, hay un vínculo con su hija o ahijada, Aurora. Eso es lo que dibujó, esa relación madre e hija y es por la línea que debía seguir.

CONFLICTOS E INTOLERANCIA

Ahora Aurora ha crecido, un poco, tiene que irse y de algún modo, eso es algo a lo que los padres se enfrentan y temen cuando ese día se acerca, pues significa que los padres ya no son las personas más importantes", citó.

En efecto, Aurora está a punto de contraer nupcias con el príncipe Felipe, dos reinos están por unirse y con ello conflictos, guerras, avaricia e intolerancia. Al parecer hace falta bondad, ese concepto al que se hace referencia en el filme y que para muchos está pasado de moda.

A la gente se le olvida la amabilidad, porque es más fácil el vender cosas negativas, la gente suele ser seducida por una historia cruel, negativa o llena de odio, que desprenda miedo, en la política alrededor del mundo vemos eso.

La caballerosidad y la amabilidad usualmente se pierden. Tú dijiste que está pasada de moda, pero se siente más como que está bajo ataque, por eso en esta película quisimos hablar de la fortaleza, la fortaleza de la amistad, del amor, la fortaleza de la suavidad, la fortaleza de la diversidad", remarcó.

El amor no siempre termina bien" es lo que Maléfica le profesa a Aurora, tal parece que dicha frase la acuña bien Angelina, dada su fisura matrimonial (con Brad Pitt).

Bueno, creo que eso es real, La mejor forma de confrontarlo es continuar amando y fortalecer ese sentimiento", afirmó Angelina.

LA MIRADA MASCULINA

El filme adhiere personajes como Borra y Conell, encarnados por Ed Skrein y Chiwetel Ejiofor, quienes inyectan mística y fantasía.

El placer de estos personajes es que proveen de elemento fantásticos mezclados con la naturaleza, con cuernos y alas. También proveemos cierto aterrizaje emocional. Uno de los grandes atractivos es la dualidad, la fantasía, y la importancia de las emociones humanas", dijo Ed Skrein.

El personaje de Ejiofor es el que mayor afinidad siente con Maléfica, de una u otra forma bordeó a su personaje con bondad, pero también con fortaleza.

Espero que al haber creado al personaje se muestre al ser poderoso, dinámico, pero que también tenga sensibilidad, el tener esa combinación de autoridad en forma natural, con eso estábamos jugando y la conexión con Maléfica", remarcó.

Finalmente, y aunque el filme podría darse a la interpretación de que el filme es una metáfora del hombre siendo intolerante con las minorías, representado por las hadas, para Joachim Rønning, cineasta noruego a cargo de la secuela, la connotación es distinta, aunque similar.

Le diría sí a todo eso, el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, pero también es más una metáfora de la naturaleza, es un poco el humano contra la naturaleza. Los seres fantásticos representan la selva, la tundra, el bosque, me gusta más pensar en eso y que los humanos los están matando".

EVOLUCIÓN Y ADICIONES

Aunque Aurora ama con ciega fe a Maléfica, su mentora y madre putativa, hay cierto dejo de ella que le avergüenza, es por ello que hace ciertas acciones para ocultar los defectos de su ser amado ante la mirada de su nueva familia, incluida, La Reina Ingrith. Acerca de esta actitud Elle Fanning, quien la personifica en el filme, esbozó una pequeña reflexión.

Ése es un gran tema. Creo que no sólo se trata de nuestra gente querida, sino que en la vida en general, incluso yo, todos tratamos de esconder cosas de las cuales nos sentimos avergonzados o que sentimos que el mundo no va a aceptar. Es miedo a hacer el ridículo o a ser diferentes, es triste que lo diferente tenga una connotación negativa en el mundo, que no debería de existir, remarcó.