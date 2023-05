Laura Bozzo se lanza contra Becky G por zafarrancho en aeropuerto

Sin embargo, la cantidad de cámaras, micrófonos y reporteros era tanta que los empujones se volvieron los protagonistas del encuentro y ante tal situación, Becky se negó a dar cualquier tipo de declaración. Pero eso no fue todo, momentos después la intérprete de "Mayores" reaccionó a lo ocurrido y mandó un claro mensaje para evitar que esto vuelva a repetirse: "Mi trabajo no tiene que ver con drama, ser chismosa, hablar de cosas negativas. Si hay algo que decir se va a decir, si no, no", dijo en redes sociales.

Las palabras de la cantante provocaron varias reacciones, entre ellas la de Laura Bozzo quien arremetió en contra de la joven y no dudo en salir a defender a la prensa.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Bozzo no dudo en destacar la importancia que tiene la prensa para los artistas, incluso aseguró que a pesar de lo malo o bueno que puedan decir, ella se debe a los medios:

"No, que no hable pend@jadas. Yo vivo de la prensa, la prensa es para mí mi aliada, pueden criticarme, pueden decirme lo que quieran porque están en su derecho y yo estoy en mi obligación de responder, porque la prensa llega al público y el público quiere saber de uno", expresó en declaraciones retomadas por el programa "Hoy día".

Asimismo, mandó un mensaje a todos los famosos que se niegan a hablar ante las cámaras y micrófonos: "Si uno quiere ser famoso, pues tienes que empezar aceptando que te debes a la prensa", finalizó.