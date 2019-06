Se fractura relación Neymar-PSG

Monterrey, México.

Neymar ya estaría tramitando su salida del PSG, incluso el presidente del club ya no se desvive por el brasileño.



"Nadie lo obligó a firmar aquí. Nadie lo empujó. Él vino a sabiendas para unirse a un proyecto", comentó Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en declaraciones difundidas por el diario catalán Sport.



Al parecer Al-Khelaifi ya se cansó de la postura del brasileño, quien nunca se ha comprometido con el equipo para un proyecto de más tiempo.



"Quiero jugadores dispuestos a darlo todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieren, o no lo entienden, nos vemos y hablamos.



"Hay contratos que deben respetarse, pero ahora la prioridad es la la adhesión total a nuestro proyecto", agergó el directivo.



El diario menciona también que hay alguien clave en buscar reomper esta relación del club con Neymar, y es el agente Pini Zahavi, quien sabe bien como "romper" relaciones, pues ya lo hizo antes cuando el brasileño jugaba para el Barcelona.