Se espera informe sobre derrame de ácido sulfúrico en Mar de Cortés

México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador espera el informe que le entregará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, atribuible a Grupo México.

El Ejecutivo federal dejó claro que si se cometen daños "se tienen que reparar y castigar a los responsables", y observó que por ello "quiero tener el informe, el reporte (...) de la Secretaría de Medio Ambiente".

Hizo hincapié que en su gobierno ya no hay influyentismo y se aplicará la ley sin consideración de ninguna índole.

López Obrador indicó que en los hechos ocurridos hace cinco días "intervino la Procuraduría (Federal de Protección al Ambiente) para cuantificar daños y tomar las decisiones de conformidad con la ley".

Remarcó que, a diferencia de administraciones pasadas, en la suya se respetará la ley. "Lo que he venido diciendo: estado de derecho, verdadero, auténtico estado de derecho, no de chueco, no de cohecho, no Estado faccioso, al servicio de un grupo. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".

De tal suerte que "vamos a esperar el reporte y en función de eso se actuará con absoluta libertad", subrayó el mandatario.

Por otra parte, confió en que se llegará a un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las compañías con gasoductos en México, tras la revisión de los contratos del que va de Texas, Estados Unidos, a Tuxpan, Veracruz.

Planteó que si bien se trata de "contratos leoninos" ya se iniciaron mesas de diálogo para llegar a un convenio. "Tampoco hay que estar asustando diciendo que esto da una mala imagen".

Ello, luego de que una agencia de calificación crediticia consideró que la disputa entre la CFE y las empresas de gasoductos desalienta la inversión privada en el sector eléctrico.

El presidente de la República sostuvo que la contratación de los gasoductos se realizó sin fundamento legal y que los empresarios defienden que sus empresas sean eficientes, que tengan utilidad, que no haya derroche ni gastos excesivos, y el gobierno tiene la encomienda de cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y defender la hacienda pública "y eso es lo que estamos haciendo".

De tal suerte que, en el caso de los gasoductos, "afortunadamente ya se iniciaron mesas para llegar a un acuerdo", subrayó en la conferencia mañanera.