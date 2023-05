Dresser le responde a AMLO por cobertura en Ucrania

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró la acreditación que se le entregó a Dresser y criticó las fotos que la politóloga compartió con militares de Ucrania.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, indicó que Denise Dresser está usando la acreditación que se le entregó para ingresar a las conferencias mañaneras.

"¿Eso es legítimo?", preguntó un youtuber.

"No, no", respondió.

"¡Cómo tomarse una foto con un militar en guerra con tantos fallecidos por la guerra! Pero es la doble moral, aquí hablan de que no se debe de militarizar el país, pero así es el conservadurismo, no olviden que la única doctrina de los conservadores de la derecha es la hipocresía.

"Eso decía el maestro ´Monsi´, Carlos Monsiváis, y es un tratado la frase, un tratado de política", expresó López Obrador.

Denise Dresser le responde a AMLO

Tras ser exhibida en Palacio Nacional, Denise Dresser indicó que es "tan refrescante/inspirador" estar en un país como Ucrania "donde el presidente está concentrado en proteger y mejorar la vida de su pueblo".

"Donde el gobierno centra su atención en los enemigos reales, y busca unir en vez de dividir", escribió la columnista en redes sociales.

Por la foto en la que aparece con un militar, la analista hizo alusión al secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

"Pequeña, pequeñísima diferencia. Este militar sirve a mandos civiles, no lleva a cabo viajes lujosos usando recursos públicos, no vive en un departamento de 30 millones de pesos, no mata a ucranianos en retenes, no espía a defensores de derechos humanos/periodistas, no recibe adjudicaciones directas ni contratos del presidente, no solapa al narcotráfico, es experto en energías renovables, tiene un doctorado en física, y defiende a su país de una invasión", señaló.

Previo a ser exhibida en la mañanera, la politóloga precisó que se encontraba en Ucrania "como analista/columnista" y no como representante del gobierno de México.

"Mi identificación en el gafete emitido por las fuerzas armadas ucranianas (para poder viajar por el país) contiene el nombre de "gobierno de México", solo porque me acreditó como medio para la conferencia mañanera. La invitación, que incluye a otros 6 latinoamericanos, proviene de una OSC ucraniana. Los puntos de vista que emitiré son exclusivamente míos, y no representan a ningún gobierno u organización", explicó.