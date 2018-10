Se enfila al cine

Ciudad de México

A sus 28 años, y luego de forjar una carrera como director de teatro en México, Diego del Río está por debutar en el séptimo arte gracias a su habilidad como narrador en un escenario.

"Me interesa mucho dar el salto al cine y, de hecho, ya lo estoy preparando. Se ha estado postergando un poco ese proyecto porque el tiempo del cine es distinto, dura mucho más y quiero disfrutarlo mucho.

"(El guión de la cinta) es una historia muy sutil, muy poderosa y hermosa. Una historia de familia, con muy pocos personajes, de psicologías muy profundas y con relaciones muy complejas".

"Lo que más me hace sentir afortunado es que Machete Producciones, gracias al teatro, me haya invitado a dirigir cine. Ellos vieron mi trabajo en Tribus y de ahí me contactaron", señaló Del Río en entrevista.

Sin nombre definido por el momento, su ópera prima se filmará en locaciones de la Ciudad de México a inicios del próximo año, una vez que el guión final se entregue a mediados de septiembre.

"Se trata de una historia de amor entre dos personajes que se encuentran con una discapacidad que los dos comparten. Parecería que eso los uniría y los encuentra, pero en realidad es lo que los separa".