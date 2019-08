Se disculpa por haber fumado mariguana en Disneylandia

Ciudad de México

Tras convertirse en Leyenda Disney, el actor Robert Downey Jr., quien en 2008 se convirtió en Iron Man para el Universo Cinematográfico de Marvel, se disculpó por haber fumado mariguana la primera vez que visitó Disneylandia.

Ayer, durante las actividades de la convención de Disney, la D23 Expo 2019, que se celebra en Anaheim, California, el actor fue homenajeado junto a otras 11 personalidades como parte de la ceremonia de inducción de Disney Legends.

El actor recibió el galardón por parte del presidente de The Walt Disney Company, Bob Iger y aprovechó para agradecer a todo su público de la última década y sugirió que a pesar de haber concluido su participación en el MCU, seguirá la pista a las fases futuras.

"Tenía el presentimiento de que hoy sería especial. Quiero agradecer a los fans que hicieron esto posible desde 2008. Interpretar a Tony a lo largo de los años y la idea temática de que la tecnología puede guiar a nuestra especie hacia la iluminación, realmente ha valido la pena. Puedo seguir siendo fanático del primer universo cinematográfico inclusivo y en desarrollo hasta ahora".

POR ÚNICA VEZ

Al tomar el micrófono, Downey Jr. no dudó en agradecer para enseguida sincerarse ante los más de seis mil eufóricos asistentes y confesar que en su primera visita al parque temático de Walt Disney, fue arrestado por fumar mariguana.

"La primera vez que fui a Disneylandia fui transportado a otro lugar a los pocos minutos de ser arrestado", dijo en su confesión.

"Me llevaron a un centro de procesamiento sorprendentemente amigable, me dieron una severa advertencia y si la memoria no me falla, un chaperón grupal muy decepcionado. Y he estado cargando con esa vergüenza por un tiempo y sólo voy a soltarlo aquí", agregó.

Como Leyenda Disney 2019, junto a Robert Downey Jr. también fueron condecorados el director de "Iron Man" y "Iron Man 2", Jon Favreu, así como Christina Aguilera, Ming-na Wen, Bette Midler, James Earl Jones, Robin Roberts, Diane Sawyer, Kenny Ortega, Hans Zimmer, Barnette Ricci y Wing Chao.