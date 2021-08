Se deslinda el INE de no promover consulta

Todo lo que nos correspondía lo hicimos e incluso esto se hizo más intenso a partir del 15 de julio tal y como nos lo expresa el decreto que fue firmado por ambas cámaras del congreso". César Alcántara Avila, INE 02 Reynosa

Al recordar que desde la conclusión de las votaciones del 6 de junio iniciaron los preparativos del primero de agosto.

A través de la búsqueda del personal, capacitación, simulacros, mesas informativas, de diálogo, contratación de espacios públicos, promoción en medios de comunicación, entre otras actividades. "Todo lo que nos correspondía lo hicimos, e incluso esto se hizo más intenso a partir del 15 de julio tal y como nos lo expresa el decreto que fue firmado por ambas cámaras del congreso, en ese periodo comenzamos con las labores de promoción, sino fue antes no obedeció a una situación de que el INE no quisiera, sino que nosotros tuvimos que apegarnos a lo que el decreto decía, ya que a partir de este periodo también iniciaba la veda electoral", explicó César Alcántara Ávila.

Recordó que el INE recibió menos presupuesto del que originalmente solicitó para la consulta, lo que influyó en el acomodo de las casillas.

De acuerdo a información oficial de los mil 499 millones de pesos solicitados, solo se autorizaron poco más de 528 millones, lo que obligó a los locales, a modificar el acomodo de las urnas.

En Reynosa esto se reflejó con solo la instalación de 319 mesas receptoras de votos, frente a las más de 930 del 6 de junio.

Por lo que el vocal ejecutivo agregó: "No me queda duda de que el INE lo que tuvo en sus manos lo aplicó de forma correcta para hacer la difusión, y en lo particular, nos quedamos con la experiencia de tener un periodo de difusión más amplió, ojalá las autoridades tomen en cuenta esto y para próximas consultas lo hagan más grande aunque les implique limitar su comunicación".

Alcántara también dijo que para evitar confusión entre los electores sobre el punto donde les tocaría votar, se colocaron carteles afuera de los centros tradicionales. "Por cuestiones del presupuesto, que se aprobó menos de lo requerido, recurrimos a carteles, en aquellos centros de votación donde la gente estaba acostumbrada, para avisarles", concluyó.