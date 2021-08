Se convierte en Alex Basteri

"Nos conocimos hace mucho más tiempo, como 6 años, pero nos volvimos a ver durante Luis Miguel. Realmente, no tuvo que ver la serie en esto. Se grabó hace un año, pero apenas estamos aquí, ella y yo.

"Estoy bien contento de que esté en el proyecto. Es una súper actriz, trabaja muchísimo, desde chiquita. Se nota y se ve por qué está ahí", agrega sobre la también modelo argentina.

Zurita, una de las más grandes estrellas latinas de las redes sociales (suma 75 millones de seguidores), asegura que las críticas se le resbalan.

Acostumbrado a realizar sketches cómicos, pero no drama, considera su trabajo en Luis Miguel como un parteaguas. Y si su interpretación de Alex no le gusta a algunos, eso no le quita el sueño.

"A la gente le gusta opinar, y está bien, pero debes ser cuidadoso de qué opinión tomas, porque lo que importa es de quién viene", reflexiona el influencer en entrevista.

Para la segunda temporada del show de Netflix, agrega, entrenó su músculo dramático. Antes de meterse al set al lado de Diego Boneta, hizo Mainstream, una película con Gia Coppola (nieta de Francis Ford), donde convivió con Andrew Garfield.

"A través de ese proyecto, conocí gente súper chida con la que entrené. Eso hizo toda la diferencia para mí".

"Todas las escenas de Alex están fuertes. Todo es un pleito, son rollos, noticias fuertes, cosas qué resolver, gritarse. No hay nada relajado de Alex en la serie. Me preparé lo más que pude".

En este nuevo arco narrativo, Luis Miguel se enfrenta a retos como el ser padre, sus problemas con el oído o personas que lo quieren desfalcar. Alex, considera la celebridad de Internet, es una suerte de voz de la razón.

"Luis Miguel está acostumbrado a lidiar las cosas solo. Alex es el único que le puede dar un poco de realidad cuando se comienza a desbocar, porque Luis Miguel no confía en nadie y tampoco tiene a nadie.

"Pero Alex está en una posición como atorada: quiere echarle la mano, pero no tiene mucho tu éxito".

Capitalino, de 25 años, Zurita conoció al verdadero Alex hace tiempo. Fue abierto con su pasado, aunque cuidando temas delicados, y no pidió o puso restricciones al influencer.

Sobre cómo se lleva Alex con su hermano en la actualidad, Zurita no tiene certezas, sólo especulaciones.

"No (cree que la relación sea igual que la de la serie). En su momento estaban más chavitos. Lo único que tenían era la familia. Con los años, tal vez cada uno ha construido su camino solo.

"Desconozco hoy cómo es. Cuando tienes hermanos, creces y te distancias un poco de ellos. Creo que eso se pudo haber replicado", aventura.

La pandemia de Covid-19 transformó a Juanpa Zurita y lo hizo reflexionar en la brevedad de la vida. En sus redes, este año compartirá aventuras que siempre quiso hacer, pero había pospuesto.