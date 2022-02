Se confiesa Danna Paola: vivió explotación en ´Atrévete a soñar

"Yo era muy falsa, me convertí en un producto, me sentía dentro de una jaula; cumplía y no me hacía feliz, todavía no tenía la capacidad emocional ni mental de poder poner en la mesa y decir: ´quiero hacer esto´, y sí tenía sueños, pero no me imaginaba que tan capaz era yo, porque tampoco creía en mí", dijo Danna Paola .

"Se me cayó mi mundo de caramelo, definitivamente", fue la declaración que hizo Danna Paola al influencer Juanpa Zurita en su nuevo podcast "No hagas lo fácil", en el que habló de su experiencia como artista a muy temprana edad y cómo el exceso del trabajo la llevó a desarrollar ansiedad y pensar en retirarse de los escenarios.

Los valores y el estar con mis padres, somos una familia muy unida, pero, como todas, hay momentos buenos y momentos malos. Mi papá era mi manager; entonces, él protegiéndome de todo eso, porque en esta industria no todo es bonito". Danna Paola, Actriz y cantante

Danna Paola recordó que comenzó su carrera a los cuatro años de edad, como extra en el programa infantil "Plaza Sésamo", hasta que llegó su gran oportunidad con la telenovela "María Belén" (2001), que protagonizó, pero esto tuvo un precio, debido a las constantes faltas a clases fue expulsada de cuatro escuelas y ahí que se dio cuenta de que esa sería su vida.

ADICTA AL TRABAJO

Como superestrella infantil, Danna se convirtió en una adicta al trabajo, pero fue hasta los 16 años que comenzó a pensar que quería tener otra clase de vida.

"Después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví, ´Atrévete a soñar´ fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, hicimos gira y todo, pero fue muy demandante el trabajo, no descansábamos ni un segundo, llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela".

La intérprete de "Mala Fama" recuerda que sus días se iban en grabar de lunes a viernes la telenovela, y terminando el llamado iba a ensayos en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA); los fines de semana ofrecían conciertos, por lo que no había descansos y esto la llevó al hospital en un par de ocasiones, además de que comenzó con síntomas de ansiedad y no sabía ni por qué.

A pesar de que intentaron iniciarla en la música, Danna sentía que los temas que la hacían cantar no conectaban con ella, pero la gota que derramó el vaso fue cuando la llevaron a un festival de rock en Toluca, y ahí sufrió el ataque de la gente, porque ella no encajaba con el concepto del evento, fue entonces que a media canción salió del escenario y decidió no volver a subirse a uno.

"Hablé seriamente con mis papás, les dije: ´no quiero volver a actuar ni cantar nunca más y me quiero dedicar a ser chef´. Yo tomé la decisión, fui súper radical. Después de bajarme de ese escenario, a los 16 dije: ´basta, me voy a estudiar, quiero probar otra cosa en la vida que no sea estar todo el tiempo cantando y siendo figura pública´, ya le había dejado de tener el amor que le tenía cuando era niña".

EL CAMBIO

Cuando la invitaron a protagonizar el musical "Wicked" se dio cuenta de que necesitaba cambios en su vida, como el que su padre dejara de manejarla y fuera solo su papá.

Además, la obra le exigía demostrar que podía con el protagónico, porque nadie creía que podía hacerlo.

También habló sobre su salida de Televisa y su veto por haberse ido a Telemundo y criticó el pensamiento arcaico de esa empresa, de querer limitar su talento y no ofrecer proyectos acorde con los tiempos, aunque agradeció todo lo que hicieron por ella y consideraría su regreso si cambiaran su perspectiva y formas de trabajo.

En el programa, Danna Paola también habló sobre cómo el 2017 fue un año crucial para ella, porque estaba enfrentando problemas de depresión y baja autoestima, por lo que decidió dejar Youtube y dejar de cantar.

"Para mí era bien complicado vivir la vida, no disfrutaba nada y estaba en pelea conmigo. Además, estaba en una relación super tóxica, todo estaba mal", comentó Danna.