Se ´confiesa´ Ana Bárbara

SUS DOLORES

Pero también recordó con amor a su hermana Marisa, quien era su mano derecha y falleció a los 26 años en un accidente, dejando tres hijos pequeñitos.

"Marisa era mi alma gemela, la amo, la extraño asqueroso, es de esas almas que vienen para darte una enseñanza cabrona, así es que vive intenso, vive, vive porque también te vas a ir", comentó notablemente conmovida.

Pese a que la cantante quiso retirarse del medio por una temporada para cuidar a sus sobrinos y también a su primer hijo en el pueblo, poco después se dio cuenta que los niños tenían a un padre muy presente, Juan, que ellos estarían bien y que ella tenía que volver a lo suyo: cantar.

LA MATERNIDAD

Madre por primera vez en el 2000, cuando tuvo a Emiliano, Ana Bárbara siempre supo que amaba ser madre, y lo es de hijos que nacieron de su vientre y de hijos que nacieron del amor, como los de El Pirru y Mariana Levy, con quien inició una relación después del fallecimiento de la actriz, una situación bastante polémica en sus inicios por haber comenzado poco después de esta muerte.

"Tú no estás con alguien nomás porque sí, puede ser una necesidad incluso de la que hablábamos hace rato, que quieres abrazar su pena. Yo los vi en la boda de Chantal Andere, éramos conocidos. Le llamé para darle el pésame, le seguí llamando por un mes, luego lo veo a él y a los dos o tres días a los niños y no sé si me enamoré más de él o de los niños", compartió.

Aseguró que con José María Fernández, El Pirru, no fue una atracción fatal. Se conocían de ocho años antes, se habían visto en algunos eventos y tras esta partida se fueron dando las cosas.

LA CONQUISTA

"Si te digo fue atracción fatal, no, no, fue una ternura impresionante, ver a un señor con los pedazos de su alma, hecho pedazo, entonces me mueve todas las fibras. Yo venía de relaciones nefastas, de falta de todo, de atención, de enfermos. Ves tanta toxicidad en tu vida que dices ´a ver si éste con la situación en la que está es igual o menos tóxico´. Claro, ahora ya lo analizo, pero en ese entonces tú ves un tipo soltero, solo y con una pena grandísima".

Cuando El Pirru le presentó a Paula, lo primero que ella le dijo fue "Oye, ¿te puedo decir mamá?", y ella se emocionó. Al consultarlo con su doctor y este preguntarle qué pensaba, ella dijo que sí le gustaba la idea, aunque no dimensionaba todo lo que eso significaba.

"La responsabilidad de que alguien te diga mamá es muy difícil. Yo he tenido mis momentos buenos y también como le digo a Chema, Emiliano, Jero, que yo sé que les fallo y seguramente Paula tendrá su carita a Santa Claus, pero eso sí flaca, te amo... me encanta pasear a mis hijos".

LO DIFÍCIL

"La mera verdad yo he invertido en mis hijos a todo y me vale madre".

Ana Bárbara es madre biológica de Emiliano y Jerónimo, el más pequeño y producto de su relación con Reily. Es madre de José María junto a El Pirru, José Emilio y Paula, hijos de El Pirru con Mariana.

La cantante dijo que la separación no fue nada fácil, incluso, tuvo muchos problemas de salud.

"A veces eres codependiente de la pareja, de una persona, hijo o de algo, yo era codependiente de la comida, todo lo de mi vida lo sacaba comiendo o al revés, y eso me llevó a un trastorno alimenticio que me llevó a tomar cartas en el asunto seriamente y así lo hice, como guerrera que soy, dije sabes qué no estoy bien para mis hijos, voy a someterme a un tratamiento y claro, que es derivado de una depresión, de una emoción que no está corregida, sanada, eso aunado a la carrera, la cuestión mediática, un divorcio... Me hundí".

ENAMORADA Y FELIZ

Ana Bárbara, se dijo estar en un momento pleno, enamorada de Ángel, su pareja desde hace tiempo incluso presumió un anillo que él le regaló, y agregó que pronto saldrá una canción que hizo para el día que muera.