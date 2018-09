Saluda a México

Madrid, España

El cantante Miguel Bosé ha decidido tramitar su residencia en México después de figurar en la lista de morosos del fisco español, al que debe 1.8 millones de euros (casi 2.1 millones de dólares).

El popular cantante ha inscrito ya a dos de sus hijos en un colegio privado de la Ciudad de México, quienes ya han empezado las clases. Bosé es padre de cuatro niños a los que protege de los paparazzis, otro de los motivos por los que no vive en España. Diego y Tadeo nacieron en marzo de 2011 e Ivo y Telmo llegaron a su vida siete meses después, aunque tardó un tiempo en revelarlo a los medios de comunicación.

En los últimos tiempos —hasta su marcha a México—, su vida transcurría a caballo entre Madrid y Panamá su país natal, donde nació hace 62 años. Posee una baraja de pasaportes: italiano y colombiano, además de español, pero está obligado a tributar en los países donde desarrolla su trabajo. Eso sí, él se define a si mismo como madrileño.

En su mudanza a la capital mexicana, Bosé ha elegido Interlomas, una de las zonas de mayor poder adquisitivo, para la educación de sus hijos. Aproximadamente a una hora al oeste del centro de la ciudad, la zona se caracteriza por tener algunas de las casas más caras y escuelas bilingües y exclusivas. Se desconoce por el momento el área de la capital en la que residirá.

DEJA ATRÁS VIEJAS PRÁCTICAS

La llegada de sus hijos supuso un punto y a parte en su vida, como él mismo contó el pasado mes de febrero cuando participó en el Festival de Viña del Mar. "Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido. Todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar y el resto también, todo. He tenido mis momentos", reconoció el cantante.

El cantante ha asegurado que ya ha abandonado estas prácticas. "Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo. Lo que pasa es que desperté un día y dije: ´¿y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?´", reveló el cantante, quien ha indicado que se dio cuenta de que debía cambiar de hábitos justo cuando nacieron sus dos primeris hijos en 2011.

AMA A MÉXICO

Gran parte de la carrera de Bosé se desarrolló en México, un lugar que siempre lo ha acogido con mucho cariño y por el que él también siente devoción. El máximo reconocimiento del público mexicano llegó en 2007 con el lanzamiento de su producción "Papito", que obtuvo cuádruple Disco de Platino en el país latinoamericano.

El artista es presidente honorario de la Fundación Patrimonio Indígena MX y se ha declarado gran admirador de la cultura maya.

"Tengo una deuda muy grande con este país y creo que jamás voy a poder pagarle. Pero esta es una manera de hacer algo por su historia, sus raíces, su diversidad y su riqueza", dijo Bosé a medios locales mexicanos en febrero de 2017.

Va en serio

