Salta Donovan al cielo

"Es un honor que mi País se sienta orgulloso de mí, es algo que me motiva mucho y en el programa libre voy a vivir el momento sin olvidar dar lo mejor de mí que he trabajado con mi entrenador Gregorio Núñez", dijo a Marca Claro.

Portó una prenda con alrededor de 17 mil cristales que fue diseñada por el tapatío Edgar Lozano y exhibió un programa prácticamente limpio, sin caídas y sin grandes fallos pese a la complejidad técnica de sus rivales.

El patinador salió octavo en el Grupo 2 y ejecutó el programa corto con la melodía "Black Magic Woman" y "Shake it", de Carlos Santana, con siete saltos obligatorios durante la rutina.

Con su presentación el tapatío rompió una sequía de 30 años en esta disciplina en la que México no tenía un representante desde la edición de Albertville 1992, con Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro.

Mañana en el programa libre se definirán las medallas desde las 19:35 horas, tiempo del Centro de México, y usará como melodías "Perhaps, Perhaps, Perhaps", de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, "Sway" de Dean Martin y "María" de Ricky Martin.