Sale adelante solo con sus ocho hijos

Yo me quedé solo con mis hijos, son nueve, pero solo me quedé con 8, una bebé se la llevó su mamá . Jesús Cedillo López, papá luchón

, Tam.- Llegó desde Monterrey junto con su esposa, pero desgraciadamente ella lo abandonó y ahora tiene que hacerse cargo de ocho hijos él solo.

Jesús Cedillo López, originario de aquella ciudad, aseguró que vino a esta frontera en busca de una mejor oportunidad laboral, sin embargo nunca se imaginó que estaría solo con sus hijos.

A través de las redes sociales se presentó una denuncia de que los menores estaban abandonados en su vivienda que se ubica en el fraccionamiento Industriales 2, por lo que las autoridades del DIF actuaron de manera inmediata.

De acuerdo a la denuncia que se interpuso, una menor de 10 años que está por cumplir 11, es quien se encargaba de cuidar al resto de sus hermanos, menores que ella

Las autoridades del DIF actuaron de manera inmediata con la finalidad de abrir una investigación, sin embargo al realizar los estudios correspondientes tanto de los menores como del padre de familia, confirmaron que no hay ninguna irregularidad en cuanto al abandono de menores.

El padre de los mismos manifestó que estaba solo y que tenía que salir a trabajar para mantenerlos, es por eso que los tenía que dejar solos Gilberto García Garza, procurador de la Defensa del Menor

Gilberto García Garza, procurador de la Defensa del Menor en el DIF local, explicó que después de ser sometidos a una serie de estudios psicológicos, se encontró que los menores tienen un cuidado aceptable, hay amor hacia su padre y el padre es responsable con ellos.

"Nosotros platicamos con los vecinos quienes nos dijeron que los niños estaban solos todo el día, pero el padre de los mismos manifestó que estaba solo y que tenía que salir a trabajar para mantenerlos, es por eso que los tenía que dejar solos", dijo.

Explicó que en tanto en base a lo que se investigó no hay ninguna irregularidad, no se van a retener a los menores, mientras que algunos vecinos se manifestaron a favor de Jesús para apoyarlo con el cuidado de los niños.

"Yo me quedé solo con mis hijos, son nueve, pero solo me quedé con 8, una bebé se la llevó su mamá, pero yo solo mantengo a mis hijos y sì los tengo que dejar solos para poderles llevar que comer", dijo Jesús Cedillo López.

Manifestó que en ningún momento les falta nada, ya que les lleva comida en la tarde y noche, en la mañana ellos desayunan con lo que el les compra a diario.

"Yo me vine para Matamoros para tener una mejor oportunidad de trabajo, pero pues ahora tengo que salir solo, no me voy a dar por vencido, yo voy a seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos como sea", destacó.

Agregó que en tanto las autoridades me estarán apoyando, además de que los vecinos y la comunidad en general ya comenzaron a enviarme algunos apoyos para mantener a mis hijos, lo cual agradezco y yo voy a seguir trabajando duro para sacar adelante a mis hijos, concluyó.