Rompe el silencio

Ciudad de México

Anne Hathaway se ha abierto para hablar sobre sus trastornos alimenticios y de ansiedad en una reveladora entrevista con la revista People.

La actriz, de 36 años, comentó con el director editorial del medio, Jess Cagle, la foto que publicó en Instagram por el #10yearschallenge y cómo ha cambiado tras una década.

"Guau. Mírame en 2009, esforzándome tanto por no hacer nada mal. Mírame en 2019 haciendo lo que me parece bien. Qué adorable", escribió la actriz en Instagram citando "El diario de la princesa".

"Recuerdo que hace diez años me aterrorizaba pensar en toda la temporada de premios y en hacer lo que creía que tenía que hacer, así que apenas comía en Navidad. Odio tener que decir esto", confesó Hathaway entre susurros, mientras se tapaba la cara con las manos.

"Recuerdo que mi padre preparaba un pastel y yo sólo comía un trocito pequeño porque pensaba que las estrellas de cine debían tener cierto cuerpo. Así que fumaba y fumaba para calmar mis nervios y no comía", explicó haciendo el gesto del cigarrillo entre sus manos.

DIEZ AÑOS DESPUÉS

"Me di cuenta de que tenía que dar gracias a la vida comiendo, cuidándome, no pidiendo perdón por ocupar espacio. Es algo que no sabía hacer entonces. Lo hice todo mal durante mucho tiempo", afirma.

Ahora mismo, Hathaway es ella misma y ya no sufre como antes esos "sentimientos de inadecuación, inseguridad, nerviosismo y ansiedad", contó a People.

La actriz también confesó recientemente que había decidido dejar de beber después de una noche loca con su compañero en "Serenity", Matthew McConaughey y su mujer, Camila Alves.

"Dejé de beber en octubre y voy a estar así 18 años. Voy a dejar de beber mientras mi hijo esté en casa porque no me gusta la forma en la que actúo y él está en una edad en la que realmente me necesita todo el tiempo por las mañanas", contó Hathaway a Ellen DeGeneres en enero.

"Ya tuve mi propia función escolar un día que fui a llevarlo al colegio. No conducía yo, pero tenía resaca y fue demasiado. No me gustó nada", concluyó.