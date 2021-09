Rodrigo García comparte secretos del adiós a García Márquez

La crónica, publicada en español por Penguin Random House (y en inglés por HarperVia bajo el título de "A Farewell to Gabo and Mercedes: A Son´s Memoir"), es una especie de cierre emocional que los lectores de García Márquez quizá no habían pedido, pero se darán cuenta que necesitaban.

Si la muerte de un padre es siempre difícil, la de un escritor laureado con el Nobel de Literatura conlleva preparativos y una cantidad impresionante de personas, como lo deja ver García.