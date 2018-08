Robo de infantes desata psicosis

"Hay que reunirnos para formar un grupo de padres vigilantes, para que venga una autoridad, policía, y les dé una plática de prevención, no entrar en pánico por una noticia que leo". Tita Ernestina Carmona Ariceaga, procuradora de Protección y Asuntos Jurídicos.

Ante la psicosis que ronda en la ciudad por rumores, audios y notas que circulan por whatsapp o que salen en redes sociales sobre el robo de niños tanto en Reynosa y otras ciudades, autoridades piden a la población denunciar cualquier intento de robo para dar las herramientas necesarias a las autoridades para que actúen.

Recientemente circularon en redes sociales fotos de varias personas que eran acusadas como delincuentes que estaban robando niños en escuelas primarias, pero la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, en un comunicado informó que no hay denuncias al respecto, de igual forma circuló un audio de un testimonio de una supuesta ama de casa y un hombre denunciando que el robo de su niña fue impedido gracias a la colaboración de vecinos en la colonia López Portillo y otro en Bugambilias que incluso dan cifras de niños robados en el mes.

Tita Ernestina Carmona Ariceaga, procuradora de Protección y Asuntos Jurídicos, comentó que lo primero que se debe hacer es verificar la fuente de información, ya que muchas veces se desinforma en lugar de dar a conocer algo real.

"Muchas veces magnifican el hecho y hace entrar en psicosis como sociedad y en vez de tomar precauciones y actuar adecuadamente hacemos todo lo contrario, entramos en pánico, no hacemos nada o cosas que no son las correctas, inmediatamente empiezan a salir los comentarios que alarman más a la sociedad", dijo.

La funcionaria explicó que probablemente se den intentos de robos de menores en algunas colonias, pero solo se sabe por el vecino, el amigo o comentarios, pero nunca se llega a la denuncia oficial.

En caso de que se presente algún caso: lo primero es acudir al ministerio público investigador que se encuentran en la colonia Puertas del Sol y también acudir a las unidades de personas no localizadas o privadas de su libertad, que son las instancias correspondientes que deben de conocer del robo de infantes.

"No sólo hay que denunciar cuando el hecho se consume; hay que denunciar el intento; si no se pone del conocimiento a la autoridad, no se sabe que stá sucediendo y se convierte en rumor".

Los casos ´Fake News´

De estos casos no hay denuncias oficiales.

Circularon fotos de personas que dicen roban niños en escuelas.

En audio por WhatsApp circula otro donde habla un padre de familia donde dice que es taxista y que dice que se llevaron a un niño de un centro comercial de Bugambilias, que un taxi blanco se lo llevó.

En el audio también dice que un grupo de hombres fueron detenidos en San Fernando, entre ellos un salvadoreño que llevaban a varios niños para Tuxtla Gutiérrez donde los compran.

De igual forma dice la voz que una camioneta andaba tomando fotos enfrente de una escuela en la colonia Los Almendros.

La misma voz dice que se han intentado llevar a los niños de la escuela Rodolfo Torre.

La voz del audio dice que en el mes van 7 niños que se han robado en Loma Real, Rincón de las Flores, Valle Soleado, Oasis por la Juárez.

En redes sociales también dicen que se intentaron robar a una niña en la colonia López Portillo.