Roban la escultura en bronce de El David de Verrocchio

El robo fue difundido a través de Twitter por El Residente, un investigador de patrimonio y de monumentos y barrios históricos, quien fue alertado por el usuario Jorge Lagarde, quien a través de la misma red social señaló: "@YoElResidente Saludos! No lo vas a poder creer, pareciera ser a propósito y que el gobierno de la CDMX lo hace a propósito. El bronce de la estatua de El David de Verrocchio ya no está, dejaron solo los pies y la cabeza de Goliat. Nos están dejando sin patrimonio! Qué hacemos?"

El propio Jorge Lagarde acompañó su tuit con cuatro imágenes donde se puede ver cómo estaba hace dos semanas la escultura que ha sido sustraída. "Sí, claro... hace quince días hicimos el recorrido con mi hijo, esto no tiene más de una semana! Gracias @YoElResidente... no soy investigador privado, pero no hace falta ser genio para intuir que si no se hace algo, sigue la de Donatello... son copias únicas!".

Tlatoani_Cuauhtemoc, quien es divulgador de la historia, escribió que el robo de la escultura ocurrió el domingo 23 de mayo, para amanecer lunes 24. Y dijo: "Estoy leyendo que la réplica del bronce de El David de Verrochio ubicado en la @LaRomaDF fue mutilada, dejando solamente sus pies y la cabeza de Goliath. Acaso la destrucción del patrimonio de la #CDMX continua de manera impune? Comparte. Fotos compartidas por @jorgelagarde".

Usuarios de esa red social han mostrado su molestia por el robo y han exigido el esclarecimiento a las autoridades. A través de la cuenta La Roma Mex, los vecinos escribieron: "Ayuda acá @JASRA1 @SuarezdelReal1 @Claudiashein , han robado una de las estatuas de la Avenida Álvaro Obregón! @locatel_mx @OHarfuch @UCS_GCDMX @SSC_CDMX @locatel_mx @patrimoniomx @CulturaCiudadMx".

Soy Cuauhtémoc, por ejemplo, señaló: "Que mal estamos...¿Si se roban y mutilan patrimonio de la Ciudad, luego los atrapan consignan y un juez los libera? Tierra de nadie.".

Incluso señalan que sustrajeron la escultura en bronce frente a la oficina de Andrés Lajous, quien encabeza la Secretaría de Movilidad del gobierno la Ciudad de México. Y señalan, que "están a dos de robarse el asta bandera del Zócalo".