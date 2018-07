Reynosa, Tam.

Reynosa vive tiempos de cambio con Maki Ortiz Domínguez tras haber sido reelecta Presidente Municipal gracias a la voluntad de más de 150, 000 ciudadanos durante la pasada jornada electoral del 1 de julio.

Maki Ortiz, la primera mujer alcalde de Reynosa en 269 años de historia, vuelve a hacer historia gracias a la voluntad de miles de ciudadanos que están seguros que ella le dará seguimiento a las cientos de obras que inició en ésta ciudad fronteriza, que aunque se dice fácil pero ningún ex alcalde las había hecho.

Cabe destacar que el pasado jueves, en los primeros minutos, recibió la constancia de mayoría por el Comité Municipal Electoral, en donde estuvo acompañada por su familia, el Lic. Carlos Luis Peña Garza y el Lic. Carlos Peña Ortiz; ahí mismo, la Dra. Maki Ortiz, se dirigió a las multitudes que le aguardaban, a las que agradeció su confianza para continuar con los proyectos que hagan de Reynosa la ciudad que todos queremos.

"Falta mucho por hacer, pero ya tenemos la experiencia y el conocimiento, sabemos lo que queremos y sobre todo, y es muy conmovedor, hace año y medio ganamos con 83 mil votos y a año y medio volvimos a pedirle a la gente el favor de seguir continuando y hemos ganado con más de 150 mil votos.

"Eso se logra con el trabajo y hacer el bien cada día lo mejor que se pueda y con un equipo como ustedes y trabajar sociedad y gobierno de la mano para hacer de esta ciudad lo que queremos, rescatando y reconstruyendo la sociedad con valores y colocando en el centro de nuestra vida a Cristo, a Dios", sostuvo Maki Ortiz.

MAKI CONVOCA A CANDIDATOS A SUMAR ESFUERZOS POR REYNOSA

"A mis contrincantes les tiendo mi mano franca, verdaderamente necesitamos a todos en ésta ciudad para reconstruirla y hacerla progresar, debemos escuchar sus ideas para adaptarlas y arroparlas por el bien de Reynosa.

"Y les pido a ellos, que como yo, aceptemos la voluntad del pueblo, el pueblo, México, Tamaulipas, Reynosa, tomó una decisión que tiene que tiene que hacernos reflexionar a todos", dijo Maki Ortiz.

En este sentido, la Presidente Municipal Electo expresó que la reelección le ha devuelto el poder al ciudadano y de ahora en adelante, aquellos que aspiren a seguir en esta carrera política, deberán dar resultados.

"Tendrán que elevar su vara y hacer las cosas bien y eso es una bendición" estableció Maki Ortiz al reconocer que es el poder de los ciudadanos el que manda.

"Yo me siento afortunada de ser reelegida en esta ciudad que tanto quiero, siento más que nunca que debo hacer las cosas correctamente ¡muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes! los que me dieron esta oportunidad y a los que no igual, seré Presidente Municipal para todos", expresó Maki Ortiz.

SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS RECONOCEN TRIUNFO DE MAKI ORTIZ

Cámaras empresariales de Reynosa, como la CANACO, COPARMEX, CANACINTRA, CANIRAC, CMIC, entre otras; así como la industria maquiladora, y la sociedad civil, han reconocido el triunfo de la Presidenta Electa Maki Ortiz, y aseguran que trabajarán en alianza.

De igual forma, Ortiz Domíguez agradece las muestras de afecto, así como de los ciudadanos que dieron el voto de confianza y consideran que con ella ¡Reynosa vive tiempos de cambio!.