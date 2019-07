Revelan engaño con lista de asilo

"Yo soy el número 12 en la lista y no llega, no dan respuestas, nos tienen engañados", dijo Lázaro Vizcaíno del Toro, cubano.

Explicaron que sacan a 25 personas diarias del albergue para llevarlos a tramitar el asilo político, pero que no se avanza.

"Aquí no están llamando personas, vienen personas que realmente no han venido, nosotros fuimos al puente y los americanos nos dijeron que están recibiendo a 25 a 30 personas", recalcó.

Lleva 81 días en Reynosa, no se quedaron en el albergue, ya que está saturado y además no se sentían a gusto, por lo que se fueron a la calle.

"Piensan que aquí nos tratan bien, que es un palacio, y es mentira, aquí no dan comida, no dan alimentación, ahí la alimentación de los que están adentro, te dan un poquito de arroz y un poquito de frijoles, almuerzo y comida, no puedes hacer nada", expresó.

Los migrantes se quejaron que no les dan razones de cómo va la lista y a quién se está llevando a tramitar el asilo político,

"La persona que está recibiendo de Estados Unidos no son de senda de vida, hace tres días vinieron personas de migración y se llevaron como 30 personas y se fueron, queremos que nos expliquen como salen 25 personas diarias en senda de vida y no lleguen de adentro", recalcó.