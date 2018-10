Revela arte de ‘Roma’

Ciudad de México

El cineasta mexicano compartió el arte principal de Roma, la película galardonada con el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta, que se presentará el próximo miércoles en el Festival Internacional de Cine de Morelia, es el proyecto más personal hasta el momento del director y escritor ganador del Óscar con Gravedad.

AFICHE DE LA CINTA

"La familia es una memoria que todos compartimos. Family is a memory we all share. @ROMACuaron", escribió el realizador mexicano en su cuenta de Twitter @alfonsocuaron, en la que compartió el afiche de la cinta.

Roma cuenta la historia de una familia de clase media que transita un año marcado por las turbulencias en la década de los 70 en la Ciudad de México.

Filmada en blanco y negro, Roma es un retrato íntimo, conmovedor y optimista de las relaciones familiares en medio de fuertes cambios personales y sociopolíticos.