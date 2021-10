Retiran más de 400 ´diablitos´ del campamento migrante

"Han sido dos los operativos que hemos realizado aquí en eta plaza, en el primero ya habíamos desconectado algunas tomas e incluso retirado conexiones de gas, pero como van llegando más migrantes se van haciendo otras lineas, entonces tenemos que venir de forma constante, esto será un operativo permanente", explicaron.

Las 400 conexiones clandestinas se detectaron el pasado 23 de septiembre y EL MAÑANA lo informó, haciendo alusión a que de ellas dependían ventiladores, lamparas, cafeteras, diversos electrodomésticos y dispositivos electrónicos que eran usados por la comunidad migrante.

Por lo que el personal agregó: "Lo que más nos preocupa son los niños porque están en contacto con los cables, con las conexiones que se hicieron mal, hemos pedido que intervengan otras autoridades para quitarlas y por supuesto para que se genere conciencia con ellos, de que si esto continúa así ocurrirá un incendio".

Además de las conexiones de luz no autorizadas, los bomberos también localizaron estufas y cocinas que dependían de tanques de gas.

Estos últimos ubicados a tan solo unos centímetros de casas de campaña. "No se harán decomisos, solo se les pide que los retiren, que no los utilicen, entendemos su situación, que están aquí porque no hay espacios, pero no pueden arriesgarse", insistieron.

La Plaza de la República se convirtió en un campamento de migrantes en el primer trimestre de este año, cuando una comunidad de aproximadamente 200 centroamericanos comenzaron a ser deportados desde Estados Unidos.