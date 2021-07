Restauranteros no exigirán la vacuna

La propuesta no se contempla como algo funcional para prevenir contagios, y de acuerdo con el presidente Bladimir Cortez tampoco se encuentra en los temas a discutir.

Adiferencia de otras ciudades de nuestro país en donde se plantea solicitar a los comensales de restaurantes, un expediente de vacunación contra Covid-19 para ingresar, en Reynosa estos métodos no son factibles señaló la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

"No vemos factible meterle más burocracia a nuestros servicios, no somos autoridad, tampoco inspectores para dar validez o no a un certificado de vacunación, creemos que con seguir los protocolos sanitarios y con la responsabilidad de la ciudadanía es suficiente", expresó.

El argumento de solicitar un expediente de vacunación en otros municipios va enfocado a hacer más seguro el área de consumo, pero, para los locales, el uso de cubrebocas, respeto a la sana distancia, higiene y desinfección que se sigue desde marzo del 2020 ha resultado útil.

"Sería un caos exigirle a la gente que este vacunada para pasar a comer dentro de un local, obviamente el hecho de los contagios nos preocupa, pero nos estamos ocupando desde hace más de un año, somos de los pocos gremios responsables y que desgraciadamente se ha visto más afectado, tenemos la incertidumbre de que nos vuelvan a cerrar, de que sigamos restringidos en el próximo decreto", manifestó Cortez.

Por lo pronto, los restaurantes mantienen los menús con códigos QR, han reforzado los pedidos a domicilio y para llevar, además mantienen las restricciones operativas y de horario.

Sobre esto último, Cortez agregó: "En la última visita del gobernador a Reynosa le hicimos saber nuestro panorama económico, la necesidad que tenemos por una reactivación, porque ya no existan más cierres, ojalá que en el próximo decreto si exista más flexibilidad que se nos tome en cuenta".

El líder empresarial recordó que la campaña de vacunación en contra del Covid-19 se considera voluntaria en nuestro país, por lo que celebró que ayer se generaran largas filas de personas de entre 18 a 39 años interesadas en aplicarse el antidoto.