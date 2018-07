Responsabiliza ´Magda´ a ciudadanos de perder

Tampico, Tam.- "No nos favorecieron los números, pero no nos favorecen porque la ciudadanía no haya querido que siguiéramos de presidenta, sino porque hubo mucho dinero, en mucha compra de consciencias", dijo la alcaldesa Magdalena Peraza, a pesar de que fue detenido un grupo de "choque" entre los que figuraba uno de sus guardaespaldas el día de la elección.

Responsabilizó a la ciudadanía de Tampico que ella no haya triunfado en las urnas: "lamentablemente hay mucha gente que vende por unos pesos su voto".

Lo anterior lo señaló en un evento realizado en una escuela frente a padres de familia y de donde se filtró la versión de Magdalena Peraza en redes sociales mediante un audio.

"Hoy no he perdido yo, hoy ha perdido Tampico, porque está mal que lo diga yo, pero dudo mucho que pueda haber una presidenta de Tampico con esa sensibilidad, con esa sencillez, con esa humildad y con esas ganas de trabajar por Tampico", dijo.

Sin reconocer la derrota, pese a la diferencia fue casi de 10 mil sufragios, la alcaldesa dijo que vuelve a sus funciones como alcaldesa.

Cabe recordar que el domingo poco después del mediodía fueron detenidos por la Policía Estatal en la colonia Tamaulipas su chofer y guardaespaldas, Luis Edgar "M" junto a otros seis sujetos presuntamente empleados del Ayuntamiento.

Ellos fueron denunciados por el delito de amenazas por Alfonso Betanzos Chimely, quien aseguró que los individuos lo habrían amenazado de muerte para que no se acercara a una de las casillas instaladas.

Asimismo, la líder de las despicadoras, Aureliana Núñez, presentó formal querella en contra de Luis Edgar, asegurando que la persiguieron y amenazaron con un arma de fuego y confirmó que se trataba del guardaespaldas de Magdalena Peraza.

Hasta el momento, la alcaldesa priísta no ha emitido su pronunciamiento a medios de comunicación sobre el pasado proceso electoral.