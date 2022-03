En medio de la polémica en la que se encuentra por comentarios que hirieron a la comunidad LGBTTTIQ+, Yuri contestó a sus detractores.

La cantante ha estado en medio del escándalo tras su participación en el programa "La Más Draga", que fue duramente criticada por algunas concursantes.

A raíz de eso salieron a relucir presuntas declaraciones homofóbicas de la jarocha sobre la adopción de parejas del mismo sexo.

"Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto. En México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. A mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica.

"Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque, vuelvo a repetir, hay mucho ´burlying´, fue el comentario que hizo hace años y que revivió ahora".

CANTA UN INCESTO

Luego, se generó una nueva polémica en torno a "El apagón", canción en la que, presuntamente, se habla de un incesto.

Al parecer esto ha afectado a Yuri incluso en sus shows, y recientemente la cantante reagendó los programados para este mes en la Ciudad de México y Monterrey hasta noviembre próximo.

La veracruzana dice que se debió a temas de organización, pero lo cierto es que gente cercana a su equipo de producción cuenta que tuvo que ver con que sólo había vendido el 20% de las localidades de Ciudad de México y el 30% en Monterrey. La cantante se nutre en gran parte del apoyo del público gay, muchos de los cuales han decidido abandonarla.

Ahora al parecer ella responde a sus detractores con un video que publicó en sus redes sociales.

"No odies a los que tienen envidia de ti. Respeta sus celos porque ellos son los que piensan que eres mejor que ellos", dice en el video el cual acompañó con el mensaje "... si los perros ladran es que vamos caminando...".