Rescatar cuerpos de mineros costaría menos de un mdd

Ciudad de México.

El senador Napoleón Gómez Urrutia informó que costaría menos de un millón de dólares rescatar los 63 cuerpos enterrados por una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, Coahuila, hace 13 años, y que el tiempo estimado para sacarlos sería de unos tres meses.

Entrevistado luego de inaugurar la exposición fotográfica colocada en las rejas que rodean el edificio sede del Senado de la República, en la esquina de Reforma e Insurgentes, aseguró que en agosto próximo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) dará a conocer el plan de rescate.

El legislador de Morena y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República precisó que aún no tienen un estimado del costo de dicho rescate, pero según expertos el gasto supondría menos de un millón de dólares.

"No hay algún estimado, hay diferentes versiones; la empresa (Grupo México) dice que son muchísimos millones de dólares, no es así, nosotros tenemos la opinión de expertos rescatistas y ellos consideran que no puede llegar ni a un millón de dólares", detalló.

Precisó que, de acuerdo con el programa para el rescate de los cuerpos de los mineros en Pasta de Concho que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dará a conocer en agosto próximo, los expertos consideran que el plazo para recuperarlos sería de aproximadamente tres meses.

Gómez Urrutia afirmó que existen condiciones para efectuar el rescate de esos 63 cuerpos de 65, ya que hace 13 años se rescataron dos, y puntualizó que no hay riesgo de gas acumulado que signifique peligro para los rescatistas.

"Las condiciones están dadas puesto que no hay gas acumulado, lo han dicho los expertos. Explotó como cuando explota un horno, se va el gas, se quema y ya; hay que hacer todo el esfuerzo, darles apoyo y los instrumentos necesarios sin obstáculos, bloqueos, ni amenazas, y los rescatistas lo harán con seguridad, que es un aspecto muy importante, y lo van a lograr", añadió.