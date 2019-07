´Requiere el país de real oposición´

"Basta de júniors en el Partido Revolucionario Institucional, el país necesita una oposición real, no de gente que no tiene trabajo político y que no representa a nadie", afirmó Lorena Piñón Rivera, candidata a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Dice tener una línea de trabajo desde las bases; nativa de Veracruz, concretamente de Martínez de la Torre, quien es acompañada en la conferencia de prensa del reynosense Daniel Santos, aspirante a secretario general del CEN tricolor.

Al referirse a Ivonne Ortega Pacheco, Lorena Piñón dijo que es descendiente del cacique de Yucatán, el exgobernador priista Víctor Cervera Pacheco, afirmó que "ella tiene de candidata de base lo que yo tengo de güera".

Ortega Pacheco "perdió el piso y perdió la razón, es más, creo que está preparando su salida del partido, y ya la veo levantándole la mano a otro candidato", afirmó.

Acusó a la dirigencia nacional del PRI de haberle robado 12 días de campaña, por eso andan visitando aprisa a los estados para hacer proselitismo.

Se lamentó de que andan haciendo la campaña para alcanzar ser presidente del CEN priista sin recursos, a base de cooperaciones, con el apoyo de la militancia a través de redes sociales y el apoyo de amigos.

Indicó que desde la integración de la estructura nacional, que se compone de 4 mujeres y 28 hombres, ya no hay paridad de género en este instituto político.

Indicó que en el tricolor hay gente "mañosa", que ha hecho cosas malas y que no deben de estar ya.

Indicó que ya una vez la descarrilaron de la contienda, pero que a través de una queja interpuesta el Tribunal Federal Electoral, se le dio la razón.

También afirmó que en este partido ya basta de la imposición hasta de candidaturas de plurinominales.