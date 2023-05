Buscan replicar programa americano contra obesidad

El Comité Multidisciplinario para la Prevención y Atención del Sobrepeso y Obesidad en Reynosa. A.C., busca atraer financiamiento para implementar una estrategia que permita bajar los índices de sobrepeso y mejorar la alimentación entre la población.

Claudia Munguía Cisneros, presidente de Compaso, comentó que hay una invitación de la Universidad de Texas para replicar un programa que ya se ha implementado del lado americano y que se busca que se aplique en esta comunidad.

Se trata de herramientas y libros didácticos de nutrición, donde alumnos y padres participan con ejercicios, así como con encuestas, antes y después.

“Estamos platicando con el doctor Treviño sobre la sinergia que podamos tener para hacer ese programa aquí en Reynosa; ese programa ya tiene su financiamiento, ya se ha implementado tres años, entonces, queremos bajar esos recursos del país vecino para implementarlo aquí”, comentó en entrevista.

Munguia Cisneros explicó que el programa de Estados Unidos se alinea a los objetivos de Compaso, que es bajar los índices de sobrepeso y mejorar los hábitos de alimentación entre la comunidad local.

“Si no medimos los resultados, no podemos saber si estamos teniendo éxito o no. Se tiene que meter la estadística, los cuestionarios validados para ver si funcionó; si esto ya funcionó en Estados Unidos y si nosotros lo podemos replicar, sería un gran beneficio para nuestra comunidad estudiantil”, recalcó.