Repudian el humillante trato a los inmigrantes

Le hemos perdido tanto la confianza a Trump que ya no le creemos y esto podría ser una estrategia política Marta Sánchez, Coordinadora de Comunidades de LUPE

San Juan, Tx.- Repudio total de La Unión del Pueblo Entero, LUPE, organización que vela por los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos, por la forma en que el gobierno norteamericano está tratando a las familias de indocumentados en sus centros de procesamiento, en condiciones humillantes, lo que, según dicen, podría ser una estrategia de castigo mas que unahumanitaria, pues es casi increíble que un país tan poderoso no pueda manejar una situación como ésta.

Marta Sánchez, Coordinadora de Comunidades de LUPE, destacó que es denigrante la forma en que los inmigrantes tiene que estar "viviendo", en los centros de procesamiento o carpas de indocumentados, luego de las imágenes obtenidas y difundidas por las cadenas de noticias CNN y Univisión, que han estado circulando en los últimos días, sobre las condiciones en que las que se encuentran las familias de inmigrantes en McAllen.

CARPAS. Es denigrante la forma en que los inmigrantes tiene que estar "viviendo", en los centros de procesamiento.

¿Estrategia de metas políticas?

La activista destaca que, conociendo como se maneja el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ésta crisis podría ser más una estrategia para conseguir sus metas políticas, trazadas y prometidas durante su campaña, y también una castigo para las familias que se aventuran a ingresar a la unión americana de manera ilegal.

"Le hemos perdido tanto la confianza a Trump que ya no le creemos y esto podría ser una estrategia política", declaró Sánchez. "Estamos quedando muy mal a los ojos del mundo, mostrando que Estados Unidos, primera potencia mundial, no puede manejar una situación como la que se vive actualmente en la frontera", señala, destacando que con tanto presupuesto que se maneja en la unión americana, no es posible que no se puedan asignar suficientes fondos para hacer frente a la crisis, "gastándose lo que se gastan tan solo en la compra de alambre de cuchillas, o púas", asegura la activista."Ya son cuatro los menores inmigrantes que han muerto bajo la custodia federal, ¿que está pasando?", abundó.

UNA MALA PROMOCIÓN

Sánchez también remarcó que es el mismo presidente Trump quien se ha encargado de ser el mejor promotor para alentar a los centroamericanos a que vengan a la unión americana, haciendo promoción del mal estado del sistema de inmigración de los Estados Unidos, señalando los vacíos legales y las grandes oportunidades que los inmigrantes tienen para ingresar como unidades familiares, sin ningún problema, pintándoles un panorama muy prometedor, "vengan, ingresen ilegalmente como unidades familiares y les dejaremos ir a cualquier parte de los Estados Unidos con una orden de presentación en corte, que pudiera ser para dentro de...mucho tiempo", incluyendo incluso que son miles los que no se presentan a esa cita con un juez, señalándose que una invitación como ésta, tan promocionada, no la habían tenido antes.

LES FALTA CONTROL

La activista destacó que la guerra de declaraciones en la que el presidente echa la culpa a los legisladores, lo cual es muy su estilo, culpar a otros y desacreditar declaraciones en su contra, es simple retórica y busca usar como moneda de cambio la "crisis" en la frontera para poder obtener lo que quiere, pensando más en su reelección que en resolver el problema real, el cual está dejando crecer, generando problemas en áreas como el ingreso legítimo de viajeros, ocasionando una escasez de personal en los puertos de entrada al país, para asignar a los agentes a apoyar la labor de la Patrulla Fronteriza en el proceso de inmigrantes; y afectando también al comercio internacional con estas acciones.

Finalmente Sánchez cuestiona al gobierno señalando que resulta increíble que contando con dinero suficiente, personal de muchas agencias federales y organizaciones civiles apoyando en la crisis humanitaria en la frontera, aun así no se puede controlar, y dar un mejor trato a los inmigrantes; una "crisis humanitaria" que lo que menos tiene es un trato humanitario para los indocumentados.