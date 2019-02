Reprocha AMLO rechazo a Guardia

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la actitud de rechazo del PAN y de algunos dirigentes del PRI contra la creación de la Guardia Nacional no ayuda, por lo que confió en que modifiquen su postura porque hay un problema serio de inseguridad y de violencia que creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas ni la combatieron, sólo simularon que enfrentaban el problema.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que el asunto está por resolverse en la Cámara de Diputados y aprovechó para decirles a los legisladores que como titular del Ejecutivo no acepta la simulación ni la reedición de la Policía Federal.

"Vamos a hablar con claridad para que los ciudadanos sepan quiénes votaron a favor y quiénes en contra y podamos transparentar todos estos procesos, no tienen por qué ocultarse, no tengo por qué callarme, no tengo ningún problema de conciencia.

"Ahora resulta que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que se está proponiendo, lo que queremos es que haya seguridad pública que se podamos resolver los problemas de homicidio, de robos que afectan a la población.

López Obrador aseguró que incluso la mayoría de los gobernadores priistas, algunos de estados con altos índices de violencia apoyan su propuesta de Guardia Nacional como lo manifestaron ayer en una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para analizar el tema.

En ese sentido, dijo, con respeto, a los legisladores que "no acepto como titular del Ejecutivo la simulación, una reedición de la Policía Federal sería lo mismo; y miren el resultado, no ha funcionado desde que se creó la Policía Federal".

Mencionó que el Partido Acción Nacional está viendo esto como un asunto político, quieren ellos utilizar esto como bandera para enfrentarnos políticamente hablando, entonces es legítimo, nadamas que fuera máscaras".

El presidente de la República dijo que es necesario poner en claro este asunto ya que se trata de la seguridad de los mexicanos, "les puedo pelear en otras cosas, hay varios campos, además somos distintos, diferentes, yo vengo de un movimiento liberal, yo sostengo, desde mi punto de vista, lo digo con todo respeto, que ellos son conservadores, que cada quien tome su camino, pero en esto hay que ser muy claros porque se trata de la seguridad pública".

Comentó que informará respecto a quiénes se pronuncien a favor y en contra de esta iniciativa, toda vez que la estrategia que se está planteando, "es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y que produjo este desastre de inseguridad y de violencia, de asesinatos, de desaparecidos; entonces es muy hipócrita esa postura".

´No es pertinente ni viable´: CNDH

>La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró ayer que la creación de la Guardia Nacional, nuevo cuerpo de seguridad que pretende crear el Gobierno, "no es pertinente ni viable".

>Además, la Comisión exhortó al Congreso, mediante un comunicado, a que respete y proteja los derechos humanos en las modificaciones constitucionales planteadas en la creación del nuevo cuerpo de seguridad, al igual que en la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

>Ante la eventual aprobación de las reformas constitucionales para la creación del nuevo cuerpo de seguridad, la CNDH consideró que, en los términos planteados y desde la perspectiva de los derechos humanos, "la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable".

>Esto debido a que "no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática".

>Además, señaló que contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que México está obligado a cumplir, "al regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de cuerpo de franca naturaleza y carácter castrense".

>La CNDH dijo que también preocupa el nuevo papel que, como consecuencia del planteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, "al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas", con lo cual incrementan su presencia en labores reservadas a las instituciones civiles y, sobre todo, su poder político y económico.