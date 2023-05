Gobierno federal conforma una Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl

CIUDAD DE MÉXICO

Las fuerzas armadas se declararon listas para poder transportar hasta 900 personas y trasladarlas a seis albergues operados por la Sedena, la cual tendrá disponibles comedores para atender hasta 400 personas.

Además, en las próximas horas y días, participarán en los recorridos por las rutas de evacuación alrededor del coloso, con el fin de verificar que se encuentren en condiciones para una posible evacuación.

En tanto, la Guardia Nacional informó que tienen disponibles seis vehículos para traslado de hasta 300 personas a refugios en un primer escalón, y 300 más en distintos escalones (momentos de la emergencia). Igualmente, reportaron ocho camionetas pick up con capacidad de cien personas más.

Por recomendación del Comité Científico Asesor, integrado por especialistas en el tema, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó hoy que aumentaron el Semáforo Amarillo Fase 2 a Semáforo Amarillo fase 3, que implica que autoridades locales deberán prepararse para diversos escenarios.

El cambio de semáforo no establece la evacuación de personas alrededor del coloso, sino que las autoridades estatales y locales deberán comunicar la situación que se presenta al público y establecer medidas de mitigación y preparación.

El gobernador, pidió no caer en la incertidumbre y recordó que el ca bio de fase es de alerta pero no de alarma. "Ya hubo situación similar en 2019, alerta se da en prevención por caída de ceniza y no por tema de alarma de una mayor actividad volcánica", expuso.

Además, ante el incremento de las actividades del volcán Popocatépetl, seis mil 555 elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establecieron coordinación con las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, para conformar la Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl. Esto luego de haberse colocado el semáforo de alerta volcánica en el nivel amarillo Fase 3.

Como parte de una de las acciones contempladas en la Fase de Prevención del Plan Operativo Homologado del Volcán Popocatépetl, la Fuerza de Tarea Conjunta realizará este lunes un simulacro a partir de las 12:30 horas.

El simulacro se efectuará en la comunidad de Santiago Xalitzintla, Puebla, y en el que participarán autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, quienes revisarán las rutas de evacuación.

Así como protocolos de actuación para llevar a cabo la evacuación y el resguardo de las personas en los albergues, establecimientos de Centros de Acopio y ubicación de instalaciones sanitarias.

"Esta Fuerza de Tarea Conjunta está conformada con tres mil 430 elementos jurisdiccionados a la 24/a., 25/a. y 37/a. Zonas Militares que se encuentran en situación de alerta.

"A los que se suman tres mil 125 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, ubicada en el interior del Campo Militar No. 1-A, en la Ciudad de México, quienes se encuentran alerta para salir a atender cualquier emergencia que se presente", informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Indicó que, en caso de ser necesario, la Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl aplicará los planes de emergencia GN-A y Plan DN-III-E en sus tres fases que son: prevención, auxilio y recuperación.

Esto con la finalidad de apoyar la evacuación de las comunidades que puedan verse afectadas, empleando las 42 rutas de evacuación que ya se encuentran establecidas 10 de Puebla, 20 del Estado de México, 7 de Tlaxcala y 5 de Morelos, mediante las cuales, se podrá evacuar oportunamente a 127 mil 114 personas de 51 comunidades de los estados de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos que se consideran como población en riesgo.