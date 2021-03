Reportan 25 argentinos aislados en México; investigan en Cancún a laboratorio y hoteles

"Fui a acompañar a 35 chicos. De ellos, 25 se tuvieron que quedar aislados en México porque el PCR que se hicieron para volver a Argentina les dio positivo", dijo este martes al diario argentino mientras esperaba para realizarse otra prueba rápida a la salida salida de la terminal C del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En México, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, cuestionada sobre si aún quedaban estudiantes argentinos en el país, señaló: "hasta donde sé, el último bloque ya regresó a Argentina".

El caso de los estudiantes desató polémica al revelarse en medios argentinos que más de 40 de ellos dieron positivo a Covid-19 al llegar al país sudamericano, a pesar de que en México dieron negativo en la prueba que se les hizo antes de regresar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Vanegas señaló que el gobierno de Argentina no ha notificado oficialmente a las autoridades de Quintana Roo sobre el probable contagio de los argentinos en Cancún, adonde viajaron para celebrar su graduación, pero se investiga la operación del laboratorio que expidió las pruebas rápidas que dieron negativo al virus.

La funcionaria subrayó que las autoridades locales son las más interesadas en que se esclarezca el tema, pues "no hay intención de ocultar nada, sino de resolver lo que haya que resolver".

En ese sentido manifestó que, independientemente del seguimiento que la Secretaría Estatal de Salud (SESA) y la Cofepris le dan al caso, también la Dirección de Atención al Turista de la Sedetur se ha involucrado en revisar lo que pasó.

Vanegas Pérez identificó al laboratorio en donde los jóvenes se realizaron la prueba como Marbu Salud S.A. de C.V. el cual no se encuentra enlistado entre los laboratorios o farmacias que la Sedetur tiene registrados, lo cual -aclaró- no significa necesariamente que no se encuentre autorizado por la SESA o Cofepris.

El lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el laboratorio no tenía autorización técnica para operar.

"Lo que sabemos es que la Secretaría de Salud y la Cofepris siguen evaluando la situación con este laboratorio", comentó Vanegas.

Un aspecto que la funcionaria destacó es que desde el 8 de junio, cuando la industria turística reabrió operaciones, a la fecha, se han recibido cinco millones de vacacionistas y "nunca nos había pasado esto".

"Si tenemos que asumir la responsabilidad como destino, la asumimos, pero no debemos perder de vista que hemos recibido cinco millones de turistas, aproximadamente, desde el 8 de junio de 2020, después del confinamiento y nunca nos había pasado esto. Es decir, es un caso aislado, no genérico", expresó.

Indicó que en total el grupo estaba conformado por 169 jóvenes que celebraban su graduación y que el riesgo era muy alto.

"Aunque nuestros protocolos prohíben en este momento las fiestas y los eventos masivos, si tú traes a un grupo de jóvenes y se juntan en la calle o en la playa, ahí ya hay una fiesta, aunque no la organices y los temas de la sana distancia y eso, son difíciles de respetar", sostuvo.

La funcionaria destacó que de acuerdo con los touroperadores que movilizan a springbreakers -como se conoce a estudiantes de Estados Unidos que vienen a vacacionar en esta temporada- dicho segmento no respondió como en otros años.

"Nosotros no les podemos decir ´no vengas´. Jamás", consideró, al señalar que ha sido más oportuno que la advertencia a tomar mayores precauciones venga del país de origen.

En la conferencia vespertina de este martes, López-Gatell dijo que se trabaja con las autoridades de Quintana Roo y se está llevando a cabo un operativo de investigación en los hoteles donde se hospedaron los estudiantes.

En el mismo evento, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que se ha pedido información al gobierno de Argentina en relación a la llegada de los jóvenes, qué estudios se realizaron y antecedentes de fechas de inicio de síntomas.

De acuerdo con el rotativo argentino Pilar a Diario, el Ministerio de Turismo de aquel país inició una investigación a la agencia Moon Travel a la que los jóvenes contrataron para su viaje a México, debido a una serie de irregularidades en trámites administrativos.

Después de este caso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, propuso al gobierno que se realicen pruebas a todos los pasajeros internacionales antes de pasar el área de Migración del aeropuerto, de forma obligatoria, y no en otras zonas, para controlar más la situación de los recién llegados. La Nación explicó que desde octubre pasado, cuando el gobierno argentino comenzó a permitir el ingreso de turistas extranjeros, sólo los que viajan a la ciudad de Buenos Aires deben someterse a prueba de Covid-19.