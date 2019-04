Renuncia comisionado por caso de corrupción

Wesalco, Tx.- Luego del proceso judicial en el que se encuentra envuelto, el comisionado de Weslaco, Gerardo "Jerry" Tafolla, decidió retirarse de su puesto en el Distrito 4, con carácter inmediato.

En una carta de renuncia presentada por Tafolla el viernes temprano, se disculpó con sus compañeros comisionados y residentes de Weslaco, pero también expresó su orgullo por su permanencia en la comisión.

"Aunque no estoy orgulloso de mis acciones, no me avergüenzo del progreso y los logros obtenidos, como su comisionado municipal, en la Ciudad de Weslaco en los últimos nueve años y medio", escribió Tafolla.

Los compañeros comisionados de Tafolla votarán para aceptar su renuncia este martes durante una reunión regular de la comisión.

"Está en la agenda y es para que la comisión acepte la renuncia", dijo el viernes el gerente de la ciudad de Weslaco, Mike Pérez.

"El lugar de Tafolla en la comisión ha estado en duda desde que se declaró culpable de soborno a un programa federal este lunes, en relación a 38 millones de dólares para rehabilitar las instalaciones de la planta de tratamiento de agua de la ciudad.

Además de Tafolla, en el esquema de fraude y sobornos también están involucrados el ex comisionado del Distrito 2 de Weslaco, John Cuéllar, el ex comisionado del condado Hidalgo, AC Cuéllar, el encargado de fideicomiso de la junta escolar de la ciudad de Rio Grande, Daniel García, el empresario de Weslaco, Ricardo " Rick "Quintanilla y el ahora ex Juez Municipal de la ciudad de Rio Grande, Leonel Lopez Jr.

Si la comisión de la ciudad acepta la renuncia de Tafolla, la vacante por el resto de su mandato debe ser cubierta a través de una elección especial.