Religiosos piden perdón y se avergüenzan de abuso contra menores

Roma, Italia.- La Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), una organización religiosa, pidió hoy perdón a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia y reconoció la manera inadecuada "de tratar este tema y una vergonzosa incapacidad de comprender su dolor", en especial de los menores.

"Reconocemos que hubo maneras inadecuadas de tratar este tema y una vergonzosa incapacidad de comprender vuestro dolor", indicó la UISG en una declaración que emitió este martes previo al encuentro "Protección de los menores en la Iglesia", convocado por el Papa Francisco y que iniciará el jueves próximo en el Vaticano.

"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y nuestro pesar", señaló la declaración de los Superiores Mayores que representan las órdenes religiosas masculinas y femeninas de todo el mundo.

"El abuso de niños es un mal en todo tiempo y lugar: este punto no es negociable", inicia la declaración.

Indicó que la próximo reunión convocada por el Papa "se centra en particular en el abuso sexual a niños y en el abuso de poder y conciencia de parte de quienes ostentan autoridad en la Iglesia, especialmente obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas".

"Es una historia que se ha ido prolongando durante décadas; una historia de inmenso dolor para quienes sufrieron este abuso. Inclinamos nuestras cabezas con vergüenza al darnos cuenta de que este abuso ha tenido lugar en nuestras Congregaciones y Órdenes, y en nuestra Iglesia", reconoció.

"Hemos aprendido que quienes abusan ocultan deliberadamente sus acciones y son manipuladores", agregó la declaración.

La UISG admitió que ante estos abusos "nos damos cuenta de que la respuesta de las personas en autoridad no ha sido la que debía haber sido. No han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio".

Sin embargo, expresaron que "soplan vientos de cambio" en la Iglesia y "con la buena voluntad de todas las partes implicadas, es posible iniciar importantes procesos y crear estructuras de rendición de cuentas, así como sostener los procesos y estructuras que ya existen".

Al comienzo del encuentro sobre Protección, "pedimos perdón a todos por nuestros fallos, y repetimos nuestro apoyo" al Papa Francisco, añadió tras manifestar su compromiso para "que la Iglesia pueda avanzar de manera coherente, creíble y unida".