Reino Unido prohíbe transacciones con criptomonedas

Las criptomonedas ahora deberán enfrentar un nuevo obstáculo para seguir operando y mantener el nivel de interés por parte de las personas. Pues, de acuerdo con Financial Times, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha prohibido a la principal firma de intercambio de criptomonedas, Binance, realizar actividades reguladas en el país, eso incluye a Binance Markets Limited y su matriz Binance Group.

El mundo de las criptomonedas sigue generando mucho interés en todo el mundo. Cada días más personas están dispuestas a invertir en divisas digitales con la intención de obtener ganancias y acceder a transacciones que no estén relacionadas con un gobierno o una institución bancaria. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre su verdadero alcance, utilidad y, sobre todo, su valor. Y, en algunos casos se está tomando la decisión de prohibir operaciones con estas monedas. Tal es el caso del Reino Unido que ha frenado los intercambios de la empresa Binance.

No se dieron a conocer muchos detalles de porqué el organismo de control decidió bloquear las operaciones de Binance, solo señaló que una "imposición de requisitos" impidió que Binance operara. Ahora, Binance tiene hasta el 30 de junio para confirmar que está cumpliendo con las demandas de la autoridad.

Esto puede representar un problema para las criptodivisas no solo en el Reino Unido sino en todo el mundo dado que Binance es uno de los intercambios de cifrado más grandes del planeta, con ubicaciones en diversos países y un volumen de comercio que lo hace uno de los líderes en la industria. Tan solo en mayo movió aproximadamente 2.46 billones de dólares.

Además de afectar directamente el comercio de monedas digitales, también se daña la reputación de la empresa y, por ende, ocasiona que algunas personas ya no confíen en invertir en este mercado.

Al respecto, Binance declaró al medio Engadget que se tomaba las obligaciones regulatorias "muy en serio" y que estaba "comprometido" a respetar las reglas dondequiera que operara. Agregó que la prohibición no debería tener un efecto directo en la actividad a través de su sitio web principal. Además, Binance Markets Limited está legalmente separada y "aún no ha lanzado" su negocio en el Reino Unido, por lo que la restricción no representan un problema tan grave.

El cruce de la muerte

La moneda virtual más conocida en el mundo es el Bitcoin, misma que ha disminuido su valor en las últimas semanas debido a varias restricciones a las criptomonedas en países como China, Estados Unidos, Irán, Taiwán, y ahora el Reino Unido.

La semana pasada el precio del llamado "oro digital" cayó por debajo de los 30 mil dólares, borrando todas las ganancias que había acumulado durante el año. La caída fue de más del 50% desde que el precio del Bitcoin llegó al máximo histórico de 64 mil 800 dólares en abril y provocó un fenómeno conocido como el "cruce de la muerte", que arrastró un desplome de todo el mercado de las criptodivisas.

El cruce de la muerte se refiere a una señal que utilizan los inversores al hacer un análisis técnico que les permite predecir el posible comportamiento de la divisa digital. El nombre se debe a que el panorama indica pérdidas mucho mayores en el futuro. En palabras simples, el cruce de la muerte se forma cuando el precio promedio de los últimos 50 días cae por debajo del precio promedio de los últimos 200 días. En términos técnicos se habla de "la media móvil" de las últimas 50 y 200 jornadas.

Cuando se produce esa combinación, el pesimismo se apodera de quienes analizan la tendencia de la criptomoneda. "Es muy malo que haya un cruce de la muerte porque al final lo que tienes es una confirmación de que la tendencia a largo plazo va a la baja", le dijo a BBC Mundo Hugo Osorio, subgerente de Estrategias de Inversión de la empresa de servicios financieros Falcom Asset Manager.

Si bien estas predicciones no son infalibles, el especialista expuso que el cruce de la muerte es un patrón de comportamiento que todo el mundo que hace análisis técnico ve, por lo que adquiere peso y lleva a las personas a deshacerse de una parte de sus bitcoins e invertir en otro activo menos riesgoso. Por lo que el valor continúa fluctuando.